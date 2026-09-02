Yáñez por plan para asesinar a alcalde White: “Si esto no es el punto de inflexión, ¿qué esperamos?”

El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez advirtió que el plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, debe representar un “punto de inflexión” en la respuesta del Estado frente al crimen organizado.

En entrevista con Radio Infinita, Yáñez abordó los antecedentes revelados por la investigación de la Fiscalía Occidente y la PDI, que permitieron detectar una planificación para atentar contra la vida del jefe comunal.

“Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Si esto no es el punto de inflexión, realmente, porque aquí hay algo concreto, una investigación que da cuenta de una situación que estaba planificada para atentar contra la vida de un alcalde, ¿qué esperamos?”, planteó en la emisora.

El exjefe policial llamó a las fuerzas políticas a alcanzar acuerdos y sostuvo que Chile todavía está a tiempo de evitar escenarios como los registrados en otros países de la región.

“Estamos a tiempo aún de hacer cosas importantes respecto a esta materia. Pero si no lo hacemos, vamos a terminar finalmente igual sacando a las Fuerzas Armadas, como lo han hecho los países que ya están sobrepasados absolutamente en sus capacidades”, afirmó en Radio Infinita.

“Los alcaldes se transforman en un blanco fácil”

Yáñez puso especial énfasis en la situación de los municipios que intervienen en sectores donde existen organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Según sostuvo en Radio Infinita, las autoridades territoriales han tomado un papel activo frente a estos grupos mediante acciones como la recuperación de espacios públicos y la demolición de narcomausoleos.

“Las autoridades territoriales, locales, que son las que enfrentan la realidad del problema, se han metido, han intervenido y están permanentemente interviniendo, botando los mausoleos, etcétera. Y eso obviamente los ha expuesto”, señaló.

A su juicio, existe una asimetría entre las herramientas disponibles para los municipios y las capacidades de las organizaciones criminales.

“Los alcaldes no tienen el poder legítimo de la fuerza, no tienen la herramienta necesaria, y finalmente se transforman en un blanco fácil frente a una estructura criminal que sí puede hacer lo que quiera porque no se somete a ninguna normativa”, afirmó.

El caso salió a la luz durante la investigación contra Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, quien fue recapturado esta semana después de permanecer más de seis meses prófugo.

Según reveló Radio Bío Bío a partir de antecedentes contenidos en la investigación de la PDI y la Fiscalía Occidente, interceptaciones telefónicas permitieron detectar que una organización criminal planificaba un atentado contra White antes de Fiestas Patrias.

Los antecedentes apuntan a una disputa por el control territorial de sectores como las poblaciones Santa Rosa de Lima y San Esteban, donde el municipio ha desplegado intervenciones contra el narcotráfico y recuperaciones de espacios públicos.

Tras conocerse el caso, el Gobierno confirmó un refuerzo de las medidas de seguridad del alcalde.

Yáñez sostuvo en Radio Infinita que el episodio demuestra la necesidad de fortalecer las herramientas de inteligencia y avanzar en iniciativas contenidas en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

“Si no hacemos cosas que sean realmente importantes, como las que se están proponiendo en la Agenda contra el Crimen Organizado, vamos a seguir enfrentando esto. Esto recién comienza”, advirtió.