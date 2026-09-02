Minecraft llega a ParqueMet con experiencia inmersiva: Cuándo abre y cuánto cuestan las entradas

El universo de Minecraft llegará a Chile con una experiencia inmersiva y al aire libre que permitirá recorrer escenarios inspirados en el popular videojuego dentro del Parque Metropolitano de Santiago.

Se trata de Minecraft Experience: Moonlight Trail, que abrirá sus puertas el próximo 8 de octubre y estará disponible por tiempo limitado en ParqueMet.

Según informa el sitio oficial de Minecraft Experience, la propuesta contempla un recorrido nocturno de más de un kilómetro y una duración aproximada de 75 minutos, con distintos escenarios interactivos.

La producción informó, además, que Santiago será la segunda ciudad de Latinoamérica en recibir Moonlight Trail, después de su paso por Buenos Aires.

¿Cómo será Minecraft Experience en Chile?

La aventura llevará a los asistentes por diferentes ambientes inspirados directamente en el videojuego, entre ellos cuevas luminosas, ruinas antiguas, bosques de cerezos y cascadas.

De acuerdo con la descripción publicada en el sitio oficial de Minecraft Experience, el recorrido comenzará con una misión destinada a restaurar un antiguo Beacon o faro.

Para conseguirlo, los participantes deberán recolectar recursos, fabricar objetos, enfrentarse a distintos mobs y superar diferentes desafíos a lo largo del trayecto.

Entre los espacios anunciados están:

La Cueva: los asistentes podrán recolectar diamantes y enfrentar esqueletos.

los asistentes podrán recolectar diamantes y enfrentar esqueletos. Las Ruinas: deberán conseguir materiales y fabricar recursos.

deberán conseguir materiales y fabricar recursos. La Cascada: incluirá una actividad de pesca junto a distintos mobs acuáticos.

incluirá una actividad de pesca junto a distintos mobs acuáticos. El Bosque de Cerezos: permitirá interactuar con los Allays.

permitirá interactuar con los Allays. La Tormenta: combinará luces y sonidos con una invasión de mobs.

combinará luces y sonidos con una invasión de mobs. La Batalla: será el enfrentamiento final para restaurar el Beacon.

Quienes completen la experiencia recibirán además una capa digital de edición limitada para Minecraft: Bedrock Edition. Según la organización, el código será enviado después de que el visitante complete el recorrido y su entrada haya sido validada.

¿Cuánto cuestan las entradas y cuándo comienza la venta?

De acuerdo con la información oficial publicada por Ticketmaster Chile, las entradas para Minecraft Experience: Moonlight Trail tendrán precios desde $23.000 más cargo por servicio.

Los afiliados de Caja Los Andes podrán acceder a una preventa exclusiva desde este miércoles 2 de septiembre a las 12:00 horas, con un 20% de descuento en la compra de entradas, según informó la propia caja de compensación en su plataforma de beneficios.

Quienes se hayan inscrito previamente en la lista de espera tendrán acceso a otra preventa el jueves 3 de septiembre, desde las 09:00 hasta las 11:59 horas.

La venta general comenzará ese mismo jueves 3 de septiembre a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.