Bancada UDI anuncia comisión investigadora por deudas con el Estado: Apuntan a Becas Chile y Vocación de Profesor

La jefa de la bancada UDI, Flor Weisse, junto al integrante de la comisión de Hacienda, diputado Jaime Coloma, anunciaron la presentación de una comisión investigadora por las millonarias deudas que mantienen con el Estado Becas Chile, Vocación de Profesor, concesiones radiales, entre otros cobros pendientes.

Durante las últimas semanas, se dio a conocer que una auditoría a Becas Chile reveló una deuda de alrededor de $100 mil millones, con 1.800 beneficiarios que no habrían cumplido con sus obligaciones.

Los gremialistas, además, apuntaron a los $796 mil millones en saldos sin movimientos que la Contraloría General de la República (CGR) detectó en diversos organismos públicos y municipalidades y a la denuncia de la Subtel, que identificó 2.091 RUT asociados a personas y empresas titulares de concesiones de espectro radioeléctrico, que a fines de junio adeudaban $7.346 millones.

En esa línea, los parlamentarios señalaron que la comisión abarcará el caso del programa Becas Chile y también el informe del ente contralor sobre la Beca Vocación de Profesor, el cual constató que 1.818 beneficiarios no cumplieron con la obligación de trabajar por 3 años en establecimientos públicos o particulares subvencionados como lo establece la normativa, lo que equivale a más de $23 mil millones pendientes de restitución.

Weisse y Coloma plantearon que en la instancia se buscará acordar, en conjunto con el Gobierno, un mecanismo para recuperar la totalidad de los recursos adeudados, además de conocer la “real magnitud” de los recursos involucrados.

“Durante las últimas semanas hemos conocido distintos casos de personas y empresas que mantienen millonarias deudas con el Estado, las que inexplicablemente no han sido cobradas a tiempo. Estamos hablando de montos muy elevados que, en medio de la actual estrechez fiscal que vive nuestro país, perfectamente podrían servir para enfrentar parte de las urgencias de los chilenos”, argumentaron.

Y añadieron que “cuesta entender que estas deudas se hayan arrastrado durante tantos años y que sea la Contraloría o una auditoría interna la que termine alertando de esta situación”.

“Lo que buscamos es determinar cuántos recursos siguen sin ser cobrados, desde cuándo se arrastran esas deudas y por qué las instituciones no actuaron a tiempo. Lo importante es que el Estado en su conjunto, incluyendo al Consejo de Defensa del Estado, ejerza todas las acciones necesarias para recuperar hasta el último peso, porque son dineros que perfectamente podrían estar financiando distintas urgencias sociales en vez de permanecer acumulados durante años”, cerraron los diputados de la UDI.