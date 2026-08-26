Contraloría detecta US$ 865 millones sin movimiento en cuentas públicas y municipales desde 2020

Este miércoles la Contraloría General de la República (CGR) detectó US$ 865,7 millones en saldos contables sin movimiento en organismos del sector público y municipal.

El hallazgo corresponde al tercer reporte de la herramienta de análisis de datos con alerta de riesgo del organismo, conocida como RADAR.

Los recursos identificados corresponden a cuentas del grupo Recursos Financieros, como cuentas corrientes, cuentas por cobrar y depósitos a plazo, que permanecían inactivas desde 2020 hasta 2024 y que seguían sin registrar movimientos a marzo de 2026.

US$ 697,8 millones en el sector público y US$ 167,9 millones en el municipal

Del total detectado, US$ 697,8 millones corresponden al sector público, mientras que US$ 167,9 millones pertenecen al sector municipal.

En ambos casos, el año 2021 concentra los mayores montos de saldos que iniciaron su inactividad ese ejercicio, con US$ 281,2 millones en el sector público y US$ 25,6 millones en el municipal.

Según explicó la Contraloría, la ausencia de movimiento en una cuenta no constituye por sí sola una irregularidad, pero sí conlleva riesgos para el uso eficiente de los recursos públicos.

Entre ellos, el organismo identificó el riesgo de que el Estado pierda dinero que se le debe si no se realizan oportunamente las acciones de cobro, ya sea porque los responsables no puedan pagar o porque las deudas prescriban con el tiempo.

Asimismo, el organismo señaló que la inactividad prolongada también puede reflejar recursos entregados que no se están utilizando en el fin para el que fueron destinados, además de generar información financiera poco confiable para la toma de decisiones, al reflejar datos desactualizados o incorrectos en la contabilidad de los organismos.

Más del 90% corresponde a cuentas por cobrar expuestas a incobrabilidad

La Contraloría precisó que más del 90% de los recursos sin movimiento corresponde a cuentas por cobrar que requieren gestiones de cobranza para su recuperación, por lo que no se trata de dineros inmediatamente disponibles, sino de montos expuestos a un mayor riesgo de incobrabilidad o de prescripción.

El organismo informó que los antecedentes detectados serán remitidos a las entidades involucradas para instar a la revisión de los saldos, fortalecer sus mecanismos de control y seguimiento, y apoyar la adopción de medidas orientadas a su regularización contable.