Dólar sube más de $8 y supera los $920 tras disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá

El dólar cerró este miércoles con un alza superior a los $8 tras una jornada marcada por el avance del cobre y la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá.

En concreto, el billete verde cotizó al cierre en torno a $921,29, con un alza de 0,87% respecto del cierre anterior.

El movimiento se produce pese a que el cobre se mantiene fuerte y roza los US$ 6,6 la libra, impulsado por una caída de los inventarios en Londres.

En ese contexto, Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, señaló que el dólar ha mantenido una presión alcista y con la zona de $923–$927 como referencia.

“El cobre continúa siendo el principal factor detrás del movimiento del USD/CLP. Tras el fuerte rally de ayer, hoy corrige cerca de un 3% y se encuentra testeando el soporte de US$ 6,60. La clave estará en si logra estabilizarse en esta zona para intentar recuperar impulso o si profundiza la corrección, lo que podría mantener al USDCLP bajo presión alcista“, destacó.

Disputa comercial entre EE.UU. y Canadá y tensión en Medio Oriente pesan en el mercado

“En el frente externo, aumenta la incertidumbre por la disputa comercial entre EE.UU. y Canadá, que continúa intensificándose tras el fracaso de las negociaciones y la imposición de nuevos aranceles, mientras la tensión geopolítica en Medio Oriente se mantiene elevada y expone al petróleo a nuevos movimientos ante cualquier escalada”, añadió.

“A esto se suma la situación entre Rusia y Ucrania, con nuevos ataques rusos sobre Kiev y otras zonas del país, elevando nuevamente el riesgo geopolítico en los mercados”, puntualizó.

Toda la atención puesta en los resultados de NVIDIA

Asimismo, aseguró que toda la atención de la jornada está puesta en NVIDIA, que entregará sus resultados financieros después del cierre de Wall Street.

“Por su peso en los principales índices y su relevancia dentro del sector de semiconductores, sus resultados y proyecciones podrían generar volatilidad en los mercados”, explicó.