Gobierno presenta proyecto “Cautelares Reforzadas” para fortalecer protección de víctimas de VIF y violencia contra mujeres

Esta jornada la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat anunciaron el ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto llamado “Cautelares Reforzadas”, el cual busca fortalecer la protección de víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) y agresiones contra las mujeres.

La iniciativa busca modificar normas de diferentes leyes, entre ellas las relacionadas con violencia intrafamiliar, tribunales de familia, monitoreo telemático, seguridad municipal y de el Código Procesal Penal.

Marín explicó que la propuesta busca establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares correspondientes.

“El último informe de femicidios del año 2024, que es el último que poseemos, nos señala que el 20,8% de los femicidas tenía medidas cautelares vigentes que incumplieron al momento de cometer un delito mayor. Por lo tanto, para nosotros como ministerio esto deja de ser un fenómeno“, señaló la secretaria de Estado.

El principal cambio apunta a evitar vacíos de protección cuando una causa pasa desde un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía, ya que podrían existir antecedentes que constituyan un delito. El jefe de la cartera de Justicia, aseguró que la iniciativa busca asegurar la seguridad de la víctima.

“En ese paso en que se discuten muchas veces cuestiones de orden técnico, como es la contienda de competencia entre los tribunales de justicia, pueda la mujer estar tranquila de que la medida cautelar decretada en uno o en otro tribunal va a seguir vigente durante ese tiempo de discusión muchas veces de orden jurídico”, agregó el titular de Justicia.

La propuesta también busca que una persona quede impedida de contactar, amenazar o acosar a la víctima, o sus hijos en redes sociales u otros medios. El planteamiento busca complementar las actuales prohibiciones de acercamiento físico, que no necesariamente impiden agresiones.

También, ampliar las herramientas para fiscalizar el cumplimiento de las medidas cautelares, por lo que podrían participar inspectores de seguridad municipal en estas labores.