Comisión de Seguridad del Senado priorizará 10 proyectos clave tras acuerdo entre Bianchi y Arrau

La Comisión de Seguridad del Senado dará prioridad a 10 proyectos clave tras un acuerdo entre el senador y presidente de la instancia, Karim Bianchi, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Las autoridades mantuvieron una reunión de trabajo esta jornada, tras la cual Bianchi anunció que se le dará tramitación urgente a las iniciativas, para así acelerar el trámite de la agenda legislativa en materia de seguridad.

El parlamentario, además, comentó que “toda la energía legislativa” se debe concentrar en propuestas que “tengan un impacto real e inmediato en las calles y no en debates abstractos”.

En ese sentido, dijo: “Acordamos con el Ejecutivo priorizar este catálogo de iniciativas porque nuestras policías y la ciudadanía necesitan herramientas concretas, mejor financiamiento y respaldo operativo hoy. La Comisión de Seguridad va a poner todo su esfuerzo y sesionará con la frecuencia que sea necesaria para despachar estas leyes con la urgencia que el país demanda”.

Entre los proyectos que serán priorizados se consideran los que fortalecen la institucionalidad, la fiscalización y el cumplimiento de sanciones. Entre ellos:

​Modernización de la carrera de Carabineros de Chile ​Modernización de la Policía de Investigaciones (PDI) ​Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile (Incluye normas específicas sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para el personal penitenciario) ​Ley Naín-Retamal 2.0 ​Ley antiencapuchados ​Ley corta de Seguridad Municipal ​Ley Antibarricadas Ampliación e integración del registro de ADN

Bianchi también comentó que hay otras dos propuestas que están en Comisión Mixta.