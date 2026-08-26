Chile y EE.UU. avanzan en negociación arancelaria: Buscan ampliar productos con acceso libre de impuestos

Las autoridades de Chile y Estados Unidos avanzaron en una nueva etapa de las reuniones para abordar el acceso de las exportaciones nacionales al mercado estadounidense.

En conversación con Radio Infinita, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, explicó que el proceso está lejos de cerrarse.

Estévez dijo que actualmente, el 53 % de las exportaciones nacionales, medidas en valor, ingresa al país norteamericano con arancel cero, mientras que otro 40,7 % lo hace con un 12,5 %. “Estados Unidos nos presentó una oferta de acceso al mercado (…) ahora tenemos 53 % de nuestros productos que en valor están entrando con 0% y tenemos un cuarenta y tantos por ciento que está entrando con 12,5 %, dijo la autoridad.

El objetivo de la subsecretaria es ampliar la cobertura de productos que queden exentos del arancel. Por ello, los equipos encargados de esta área revisaron cerca de 900 línea arancelarias, con foco en sectores como salmones, frutas, hortalizas, maderas, vinos y sal.

“El objetivo es agrandar ese 53 % y que más productos queden exentos”, sostuvo, quien, además, expuso que la conversación se hizo “producto por producto”.

Estévez señaló que “no hubo un cierre de la negociación, en eso quiero ser clara, tampoco era el objetivo, más bien fue una visita que permitió dar continuidad a las negociaciones que avanzan de manera seria y técnica”.

La Subrei también fue consultada sobre la posibilidad de que la contraoferta con Estados Unidos pueda favorecer las relaciones con este, sin embargo, podrían perjudicar las relaciones económicas con otros países.

“No hay ningún tema que pueda comprometer la soberanía nacional“, también agregó que este consenso no podrá “impactar en otros acuerdos comerciales que tenga Chile”.

Las conversaciones seguirán las próximas semanas. La siguiente cita será virtual, y de existir avances, podría realizarse una reunión presencial.

“En dos semanas más virtuales y después si llegamos a un acuerdo por supuesto será presencial“, aseguró.