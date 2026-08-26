Una persona murió tras volcamiento de embarcación durante actividad de rafting en Pucón

Una balsa que trasladaba a una delegación de la Universidad de La Frontera (UFRO) se volcó este miércoles en el río Liucura, en la comuna de Pucón, Región de La Araucanía, mientras desarrollaban una actividad académica de descenso en rafting.
La comitiva del campus Pucón de la casa de estudios estaba integrada por una docena de alumnos y docentes, quienes cayeron al agua y pudieron ser rescatados del río.
No obstante aquello, según información de CNN Chile, un estudiante murió a raíz del hecho, luego de no poder ser reanimado por personal especializado.
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