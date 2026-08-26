MOP inicia pavimentación de nuevo tramo de la Carretera Austral: Obras contemplan 16,2 km entre Bahía Murta y el Puente El Belga

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a la pavimentación de un nuevo tramo de la Carretera Austral en Río Ibáñez (Región de Aysén).

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, llegó hasta la comuna para dar el vamos a los trabajos, que serán ejecutados por la Dirección de Vialidad del MOP.

Las obras incluyen la pavimentación de un total de 16,2 km de la Ruta 7 entre Bahía Murta y el Puente El Belga y son parte del plan “Ruta Austral: Soberanía que conecta”, que fue anunciado en abril de este año y que contempla una inversión total de alrededor de $800 mil millones.

De esa manera, se mejorará la “conectividad entre los poblados de Bahía Murta y Puerto Tranquilo” y se potenciará “el desarrollo de atractivos turísticos como las Catedrales de Mármol en el Lago General Carrera”.

“Esta iniciativa es el resultado de un aporte conjunto muy significativo del gobierno central, del ministerio de Obras Públicas, del gobierno regional y de las municipalidades, en una gran obra que, junto con mejorar la conectividad y la soberanía, además, va a potenciar la economía, el turismo y el empleo”, señaló el biministro de Grange.

Y agregó que este tramo “conecta los sectores de Bahía Murta y el Puente El Belga, que es tremendamente importante para la conectividad local. Estamos tremendamente contentos, porque el éxito de este proyecto es el éxito para la región y para sus habitantes que hacen soberanía durante todo el año”.