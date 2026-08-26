Cámara de la Construcción propone cuenta de ahorro habitacional para facilitar el pie de la primera vivienda

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propuso este miércoles la creación de una cuenta de ahorro habitacional destinada a facilitar que las familias superen una de las principales barreras para acceder a una vivienda: reunir el pie exigido para un crédito hipotecario.

El estudio busca dar respuesta a una paradoja que enfrentan sobre todo los hogares de clase media: cumplir con crecientes exigencias de ahorro para acceder a financiamiento cuando tienen cada vez menos capacidad de ahorrar.

Entre 2003 y 2024, las familias redujeron su tasa de ahorro de 15,5% a 9,3% del ingreso disponible, mientras su nivel de endeudamiento aumentó de 38% a 78%, en un período en que el precio de las viviendas superó el crecimiento de los salarios y del producto interno bruto.

Las condiciones de financiamiento también se han vuelto más exigentes, con un pie que en el percentil 25 de la distribución subió desde 21% a 26% del valor de la vivienda.

Una cuenta con dos incentivos: exención tributaria y bonificación estatal

La propuesta plantea una cuenta de ahorro destinada exclusivamente a reunir el pie de una primera vivienda, nueva o usada, de hasta 4.000 UF, o a realizar mejoramientos significativos en la vivienda principal.

El instrumento contempla dos incentivos complementarios: una exención del impuesto a la renta sobre los recursos de la cuenta y una bonificación estatal sobre el monto aportado por la familia, con un tope máximo por beneficiario.

Para acceder a estos beneficios, se plantea un período mínimo de ahorro de tres años, un monto mínimo de aportes y un plazo máximo de 15 años para usar los recursos desde la apertura de la cuenta.

Un hogar podría reunir el pie de una vivienda de 2.000 UF en cinco años

Según los escenarios elaborados sobre la base del estudio de Econsult, que consideran la actual tasa de ahorro de 9,3% del ingreso disponible, una rentabilidad real anual de 3,62% y una bonificación estatal de 25% del ahorro aportado, con un tope de 160 UF.

Una familia que ahorrara durante cinco años podría reunir las 400 UF necesarias para el pie de una vivienda de 2.000 UF, combinando 298 UF de aportes propios, 28 UF de rentabilidad y 74 UF de bonificación estatal.

Para una vivienda de 3.000 UF, el ahorro durante siete años permitiría completar las 600 UF requeridas, mientras que para una vivienda de 4.000 UF, con nueve años de ahorro, se alcanzarían las 800 UF necesarias para financiar un pie equivalente a 20% del valor de la propiedad.

Las familias también podrían acceder a la vivienda entre uno y dos años antes, dependiendo del valor de la propiedad y su capacidad de ahorro, mientras el instrumento podría aumentar en torno a 2,5 puntos porcentuales la tasa de ahorro de los hogares que ahorran para adquirir una vivienda, según evidencia internacional y la experiencia del Ahorro Previsional Voluntario (APV) en Chile.

El estudio estima además que cerca de 130.000 hogares adicionales podrían comenzar a ahorrar para acceder a una vivienda propia.

La propuesta también apunta a dinamizar la demanda por viviendas nuevas. Bajo el supuesto de que parte de esa demanda adicional se traduzca en nueva construcción, la iniciativa podría generar entre 12.000 y 30.000 nuevos empleos anuales en el sector construcción, cifra que aumentaría a entre 18.000 y 45.000 puestos de trabajo en el conjunto de la economía al considerar los efectos indirectos.

Costo fiscal cercano a US$ 48 millones anuales desde el tercer año

En términos fiscales, la propuesta considera la entrega de aproximadamente 10.000 bonificaciones estatales al año, por un monto promedio cercano a 110 UF, lo que implicaría un costo fiscal cercano a US$ 48 millones anuales desde el tercer año de implementación, equivalente a cerca de 1% del presupuesto destinado en 2025 a los principales programas habitacionales.

El estudio cita como referencia el programa Lifetime ISA del Reino Unido, que incentiva el ahorro para la primera vivienda o la jubilación y que, desde 2021, ha generado ingresos fiscales superiores a su costo, con aportes de 1.200 millones de libras esterlinas en 2024 frente a un costo cercano a 709 millones de libras.

El nuevo presidente de la CChC, Raimundo Rencoret, y el gerente de Estudios y Políticas Públicas del gremio, Nicolás León, respaldaron la propuesta y destacaron su solidez técnica y su capacidad para potenciar el esfuerzo de ahorro de las familias, en lugar de reemplazarlo.

“Nuestro desafío es volver a hacer de la vivienda un proyecto positivo. Y para lograrlo, necesitamos recuperar el crecimiento, generar empleo, movilizar inversión y construir políticas públicas que permitan que el esfuerzo de las familias encuentre también oportunidades. Y desde la Cámara queremos contribuir activamente a ese desafío”, señaló Rencoret.

“Escucharnos, articularnos las distintas miradas, imponiendo nuestra capacidad técnica y nuestra experiencia al servicio de acuerdos que permitan avanzar. Porque detrás de cada cifra del déficit habitacional hay una familia, y detrás de cada familia hay un proyecto de vida que merece una oportunidad”, cerró.