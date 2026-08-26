¿Fondas gratis y precios accesibles? Maipú, Renca y Las Vizcachas son algunas opciones para disfrutar estas Fiestas Patrias 2026

Cada vez falta menos para las esperadas Fiestas Patrias, una fecha en que las familias suelen gastar más de lo habitual debido a los asados, vacaciones, salidas y diversos panoramas.
Para cuidar las finanzas y no dejar de disfrutar del ambiente dieciochero, hay disponibles fondas cuyas entradas cuestan menos de $10 mil, como la Gran Fonda Familiar de Renca y la Gran Fonda Las Vizcachas.
Maipú
La Fiesta Costumbrista se celebrará desde el 17 hasta el 20 de septiembre en la Plaza de Maipú. La parrilla musical contará con lo mejor de la cumbia nacional y también con un bloque infantil.
La celebración se realizará entre las 12:00 y las 22:00 horas.
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Renca
En la zona norte de la Región Metropolitana también se celebrarán las Fiestas Patrias. Renca pondrá el ambiente dieciochero con la Gran Fonda Familiar en el Parque Las Palmeras.
El valor de las entradas es el siguiente:
- $1.000 con tu Tarjeta Vecino
- $5.000 entrada general
- Niñas y niños entran gratis hasta los 13 años
- Las entradas están disponibles en somosrenca.cl
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Las Vizcachas
Otro panorama para disfrutar de las Fiestas Patrias es la Gran Fonda Las Vizcachas, que se realizará este 18 y 19 de septiembre. En la jornada se presentarán grupos conocidos como Los Vikings 5 y Los Kuatreros del Sur. Además, habrá un tributo al legendario Tommy Rey.
Entradas disponibles en Passline.com
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