Presidente Kast nombra a la abogada y atleta María Paz Ríos Lama como nueva subsecretaria de Deportes

A través de un comunicado, el Gobierno anunció la designación de la deportista de alto rendimiento María Paz Ríos Lama como la nueva subsecretaria de Deportes.

“El presidente de la República, José Antonio Kast, nombró a la abogada y deportista de alto rendimiento María Paz Ríos Lama como nueva subsecretaria de Deportes”, informó el documento.

Asimismo, se detalló que la profesional asumirá sus funciones a partir del jueves 27 de agosto, luego de que el puesto quedara vacante tras la salida del exsubsecretario Andrés Otero.

¿Quién es la nueva subsecretaria de Deportes?

En el escrito se precisó que Ríos Lama “posee experiencia en la aplicación de las leyes N.º 19.913, N.º 20.393 y N.º 21.595, y ha trabajado en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, propiedad intelectual y derecho corporativo“.

La nueva autoridad cuenta con estudios en inteligencia artificial generativa aplicada al ámbito legal, realizados en el MIT en 2025, y actualmente cursa un diplomado en Protección de Datos Personales en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

Además, posee una “trayectoria de más de 20 años en el atletismo de alto rendimiento. Es campeona nacional y poseedora del récord de Chile en lanzamiento de jabalina, y ha participado en torneos sudamericanos, iberoamericanos, panamericanos, mundiales y Juegos Olímpicos Universitarios”.

“Durante su carrera deportiva ha sido medallista en competencias nacionales e internacionales y ha registrado destacadas participaciones en torneos de alto nivel. Asimismo, integró el Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, representando al país en lanzamiento de jabalina”, destacaron.