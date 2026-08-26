Chile renueva línea de crédito con el FMI por más de US$ 11.000 millones

El Banco Central, con la concurrencia del Ministerio de Hacienda, renovó este miércoles la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 11.800 millones, equivalentes a 8.721,5 millones de Derechos Especiales de Giro.

La nueva línea reemplaza a la vigente desde agosto de 2024 y contempla un monto menor al de su versión anterior.

¿Qué es la Línea de Crédito Flexible?

La Línea de Crédito Flexible es de carácter precautorio y temporal, y es otorgada por el FMI a países que cuentan con fundamentos y marcos de políticas macroeconómicas sólidos, que dan cuenta de la resiliencia de su economía y de su capacidad para responder a shocks externos.

Esta es la cuarta vez que Chile suscribe este instrumento, luego de haberlo hecho previamente en mayo de 2020, agosto de 2022 y agosto de 2024.

En cada una de las renovaciones, el monto de la línea se ha ido reduciendo, y el Banco Central no ha utilizado en ninguna oportunidad esta línea de crédito.

La reducción del monto en esta ocasión se enmarca en el objetivo del programa de acumulación de reservas internacionales del Banco Central, que busca cambiar la composición de las fuentes de liquidez internacional de la institución, aumentando la proporción de reservas propias.

Desde el inicio de dicho programa, el Banco Central ha acumulado reservas internacionales por US$ 5.805 millones.

Reservas internacionales del país alcanzan US$ 53.523,7 millones

Esta línea, junto con otros resguardos precautorios de liquidez que mantiene el Banco Central, fortalece la posición externa de la institución y complementa las reservas internacionales del país, que actualmente alcanzan US$ 53.523,7 millones.

El subdirector gerente del FMI, Kenji Okamura, señaló en un comunicado del organismo que los sólidos marcos de política institucional de Chile respaldan la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a shocks.

“Los sólidos marcos de política institucional de Chile respaldan la resiliencia de la economía y su capacidad para responder a shocks. Estos incluyen un marco creíble de objetivos de inflación con un tipo de cambio flexible, un ancla de deuda y una regla de equilibrio fiscal estructural, así como una eficaz regulación y supervisión del sector financiero“, destacó.

Desde su creación en 2009, México, Polonia, Colombia, Perú, Costa Rica, Marruecos y Chile han contado con acceso a esta línea de crédito, que provee un respaldo significativo para enfrentar shocks externos severos, elevar la confianza de los mercados y ampliar las herramientas del Banco Central para apoyar la transmisión de la política monetaria y contribuir a la estabilidad financiera.