Sernac oficia a empresas de transporte por reclamos tras sistema frontal y posibles incumplimientos

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a las empresas JetSmart, Turbus, Pullman Bus, Pullman Andrés, Buses Pluss Chile por los inconvenientes detectados en la prestación de sus servicios durante el último sistema frontal que afectó a gran parte del país del pasado julio.

Esa acción busca que los proveedores entreguen toda la información y antecedentes relevantes en el contexto de la emergencia climática y que afectaron el oportuno cumplimiento de los servicios ofrecidos.

Las entidades con más reclamos son Turbus, Pullman Bus, Pullman San Andrés y Buses Pluss Chile. Los consumidores informaron conductas negligentes y abandono. Pasajeros de la tercera edad quedaron desamparados en una vía anegada durante la noche, a mitad de camino, o en un terminal de madrugada entre Santiago y Calama.

También, las empresas de transporte aéreo han recibido más de 83 reclamos contra JetSmart, donde los consumidores denunciaron que no se realizaron los reembolsos íntegros de los pasajes tras cancelaciones por condiciones climáticas, limitándose la empresa a devolver únicamente las tasas de embarque.

Por otro lado, se han reportado posibles incumplimientos a la normativa específica que permite a los consumidores anular un pasaje sin expresión de causa hasta 4 horas antes del horario de partida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto 212 del Ministerio de Transportes.

¿Cuáles son los oficios?

El Sernac ha solicitado a las empresas de transportes de pasajeros toda la información y antecedentes sobre:

Los trayectos específicos de los servicios de transporte cancelados.

de los servicios de transporte cancelados. El número total de servicios de transporte cancelados.

de servicios de transporte cancelados. El número de pasajeros afectados por dichas cancelaciones.

afectados por dichas cancelaciones. El monto global cobrado por su representada por todos los pasajes correspondientes a todos los servicios de transporte cancelados por el proveedor en el período ya señalado.

global cobrado por su representada por todos los pasajes correspondientes a todos los servicios de transporte cancelados por el proveedor en el período ya señalado. Todas las alternativas o soluciones que su representada ofreció a los consumidores afectados frente a las cancelaciones de viajes.

Las etapas del proceso que deben seguir los consumidores para efectos de solicitar la anulación de pasajes.

Porcentaje del valor del pasaje que su representada ha devuelto a los consumidores en los casos de anulación de pasajes y su fórmula de cálculo, entre otros antecedentes relevantes para la investigación.

Si las instituciones se niegan a entregar la información requerida es susceptible de ser sancionada con multas de hasta 400 UTM (más de 28 millones de pesos) conforme al marco legal.