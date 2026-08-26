“No le creí nada”: Matthei revive conversación con presidente Kast tras denuncia por ataques de bots y trolls en su contra

La excandidata presidencial Evelyn Matthei recordó este miércoles la respuesta del presidente José Antonio Kast respecto a su denuncia por ciberataques dirigidos hacia ella durante la campaña presidencial.

En conversación con Radio Bío Bío, Matthei comentó la conversación que sostuvo con el líder del Partido Republicano, en la que este le aseguró que no tenía relación con las campañas digitales en su contra, respuesta que ella afirmó no creer.

“Me lo dijo varias veces en mi cara, mirándome a los ojos, que no tenía nada que ver con esas campañas (…) No le creí nada y sigo no creyéndole nada“, reveló.

Asimismo, la exalcaldesa de Providencia detalló que el “ataque sistemático” en su contra “por parte de los grupos republicanos empezó en enero”, meses antes de que denunciara la campaña de desinformación.

Relató que estos ataques digitales la acusaban de ser “la autora intelectual de la reforma previsional y que esa reforma previsional significaba darle un zarpazo a los ahorros de los trabajadores. (…) Después, que yo era de izquierda; después, todo a través de videos donde cortan, donde pegan, que yo era comunista“.

Explicó que cada dos o tres semanas se producía el “ataque sistemático, donde siempre las cuentas se repetían”. “Finalmente, por la época en que podría haber sido la primaria, porque yo creo que ellos creían que yo iba a tener una primaria, soltaron lo de que yo tendría Alzheimer“, señaló.

Para Matthei, ese fue el punto que la llevó a denunciar públicamente la campaña: “Uno puede entender los ataques políticos, pero cuando ya te inventan una enfermedad tan terrible como esa, a pesar de que todo el mundo me decía ‘no, no lo digas’, yo creí que tenía que alertar a Chile, porque finalmente o uno dice las cosas a tiempo o no sucede nada”.

“Fue una campaña muy terrible y en los últimos días me tocó ver algo similar con un personaje que no está en la política, que es Simón Boric (…) Esas campañas siguen hasta el día de hoy: el año pasado fui yo, ahora último fue Simón Boric, en otros momentos han sido periodistas”, agregó.

Matthei vincula cierre de “cuentas de troleo” con la detención de Fernando Cerimedo

La excandidata presidencial de Chile Vamos se refirió igualmente al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, quien fue detenido en Bolivia por presunto sicariato en contra de su esposa y es investigado por una “granja de bots” hallada en un domicilio vinculado a él.

En ese sentido, abordó el presunto vínculo que podría tener el consultor político con el país y recordó una fotografía del argentino junto a miembros del equipo de José Antonio Kast: “Hay una foto de Cerimedo con la gente que estaba a cargo del equipo de José Antonio Kast. Esa foto está, ha sido publicada”.

“Lo otro que llama la atención (…) es que el mismo día o al día siguiente temprano de que toman detenido a Cerimedo en Bolivia (…) desactivaron las dos cuentas principales de los republicanos, las dos cuentas de troleo, de hacer daño más importantes de los republicanos”, destacó.

“Es muy raro que se hayan bajado justo, justo cuando toman a Cerimedo preso en Bolivia. Entonces uno dice: bueno, ¿por qué se bajaron? ¿Por qué temen que de alguna manera los vinculen o por qué perdieron la caja de resonancia que era, a lo mejor, esa granja de bots?”, añadió.