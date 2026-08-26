Día Nacional del Vino 2026: Revisa las mejores actividades y panoramas para celebrar este 4 de septiembre

Diversas viñas y centros urbanos de la Región Metropolitana preparan degustaciones, recorridos y eventos especiales, desde entradas liberadas y pagadas para conmemorar esta fecha.

Cada 4 de septiembre se conmemora en el país el Día Nacional del Vino. En el marco de esta jornada, diversos espacios de la Región Metropolitana, como la Viña Santa Rita, en el Barrio La Bolsa de Santiago Centro, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), y Cousiño Macul, ya tienen programadas actividades especiales que incluyen catas, música y recorridos.

Celebración anticipada en Viña Santa Rita

La histórica viña ubicada en la comuna de Buin adelantará las celebraciones para el fin de semana previo al día oficial, ofreciendo una jornada de puertas abiertas para toda la familia el próximo sábado 30 de agosto.

Entrada : Liberada con inscripción previa.

: Liberada con inscripción previa. Fecha y hora : Sábado 30 de agosto, desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

: Sábado 30 de agosto, desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas. Ubicación: Av. Padre Hurtado 0695, Buin.

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“Valle del Maipo” en Barrio La Bolsa

El centro de Santiago tendrá un evento masivo con entrada gratuita para todo público, desde este miércoles 3 y jueves 4 de agosto, ofreciendo catas y degustaciones de más de 20 viñas del Maipo que participan del evento.

Entrada: Liberada al recinto.

Liberada al recinto. Fecha y hora: Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre.

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre. Ubicación: Barrio La Bolsa, Santiago Centro.

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“Vinos de Chile” en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT)

El espacio comercial ubicado entre las comunas de Providencia y Las Condes acogerá una feria con diversas viñas nacionales, ofreciendo catas y degustaciones entre las 12:00 y las 21:00 horas.

Entrada general: $22.750 (incluye una copa y 6 degustaciones).

$22.750 (incluye una copa y 6 degustaciones). Pack Dúo: $42.250 (incluye 2 copas y 12 degustaciones para compartir).

$42.250 (incluye 2 copas y 12 degustaciones para compartir). Fecha y hora : Sábado 5 y domingo 6 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas.

: Sábado 5 y domingo 6 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas. Ubicación: Av. Apoquindo 2730, Las Condes (Estación de Metro Tobalaba).

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Celebración en Viña Cousiño Macul

La tradicional viña sumará sus festejos el sábado 5 de septiembre, entre las 12:00 y las 17:00 horas, en su sector “Jardín de Macul”. La experiencia incluye degustación de 4 líneas de vinos, oferta gastronómica (anticucho y empanada de pino), un recorrido autoguiado y venta de botellas con hasta 50% de descuento. No obstante, no incluye tour por bodegas.

Entrada: $30.000 por persona.

$30.000 por persona. Fecha y hora : Sábado 5 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 17:00 horas.

: Sábado 5 de septiembre, desde las 12:00 hasta las 17:00 horas. Ubicación: Av. Quilín 7100, Peñalolén.