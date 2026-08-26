Detienen al presunto autor del atropello fatal de la cineasta Paz Ramírez en Providencia

La Fiscalía de Ñuñoa-Providencia confirmó este miércoles la detención de un ciudadano chileno que es acusado de ser el presunto autor del atropello que provocó la muerte de la cineasta Paz Ramírez.

“La detención se produce luego de que la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia solicitara verbalmente, al 8.° Juzgado de Garantía, la orden de detención”, se detalló.

En esa línea, se explicó que “la indagatoria fue realizada por el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Local de Ñuñoa, quienes pudieron dar con el paradero del vehículo involucrado y el conductor”.

Este jueves 27 de agosto, el sujeto pasará a control de detención, instancia en la que se expondrán los antecedentes del fatal atropello a la hermana de las actrices María José y Ángela Prieto.

Detenido tiene antecedente por conducción en estado de ebriedad

El teniente coronel Mario Ugarte, de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, entregó más detalles sobre la detención del sujeto, quien cuenta con un antecedente por conducción en estado de ebriedad.

“Personal de la SIAT, en conjunto con otros organismos especializados, logró dar con el paradero de este automóvil, el cual el día domingo recién pasado, en la comuna de Providencia, participó en un accidente de tránsito en el que lamentablemente falleció una mujer de 39 años”, explicó.

Señaló que el vehículo “presenta un daño en la parte frontal, lo cual en primera instancia es atribuible a la participación en un accidente de tránsito. (…) Estamos haciendo match con las piezas que se lograron recuperar en el momento del accidente, y hasta el momento estos resultados están siendo periciados por personal de la SIAT”.