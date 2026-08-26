Tormentas eléctricas en la zona central y sur: Revisa a qué regiones afectará este fenómeno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió durante la jornada de este miércoles una alerta meteorológica debido al desarrollo de tormentas eléctricas. Este evento afectará a sectores de la Región Metropolitana, La Araucanía y Los Ríos. En paralelo, la institución activó un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno comenzará a manifestarse durante la tarde de este miércoles 26 de agosto y se mantendrá hasta la noche de la misma jornada.

¿Qué zonas afectarán estas tormentas eléctricas?

La alerta emitida por la DMC ocurrirá en las siguientes zonas:

Región Metropolitana: Cordillera de la Costa y sector del Valle.

Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

Región de Los Ríos: Sector de la Precordillera.

Junto con ello, el aviso emitido por el organismo abarca un ramo más extenso del país y llama a mantenerse informado por posibles condiciones de riesgo. Las regiones incluidas en esta medida son:

Valparaíso : Cordillera.

Región Metropolitana : Valle, Precordillera, cordillera.

O’Higgins : Valle, Precordillera, Cordillera.

Maule : Valle, precordillera, Cordillera.

Ñuble : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Biobío : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

La Araucanía : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Los Ríos : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera.

Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé.

¿Cuál es la diferencia entre alerta y aviso meteorológico?

Desde la DMC explican los niveles de su Sistema de Alerta Meteorológica:

El aviso corresponde al pronóstico de fenómenos meteorológicos con un “grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Mientras que la alerta se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con alta probabilidad de generar riesgos o emergencias en la población y la infraestructura”.

Desde el organismo recomiendan mantenerse informado sobre actividades al aire libre que puedan verse expuestas y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades.