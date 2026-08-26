Ministra Wulf comenta acuerdo de Meta por adicción a redes: “Las compañías deben ofrecer productos seguros”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, se refirió al acuerdo con el que Meta se comprometió a pagar 17 mil millones de dólares para resolver las demandas por adicción a las redes presentadas por 29 estados de Estados Unidos en su contra.

La titular de Desarrollo Social afirmó que espera un compromiso de las empresas y a la vez, los organismos públicos deben alertas de los peligros para los menores en los contenidos en línea. “Las compañías deben ofrecer productos seguros y responder por sus decisiones de diseño. El Estado tiene que informar, prevenir y regular, y las familias necesitan acompañamiento y herramientas concretas”, según consignó La Tercera.

La secretaria de Estado aseguró que “hay un cambio global en la forma de mirar la relación entre las plataformas digitales y sus usuarios, sobre todo cuando esos usuarios son niños y adolescentes”.

Actualmente, Wulf se encuentra promoviendo el Plan Nacional de Entornos Digitales Seguros —una iniciativa del Ejecutivo—, orientada a detectar, conversar y concientizar a tiempo los peligros de la web, las redes sociales y los juegos en línea.

“Chile no puede quedarse atrás. Estamos colaborando con el proyecto que hoy discute la comisión de Ciencias de la Cámara y, como Ejecutivo, presentaremos indicaciones para que la ley llegue como estándares claros y exigibles”, agregó la también socióloga.

Desde el Gobierno han puesto suma urgencia a la tramitación de este proyecto, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Futuro, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputadas y Diputados.