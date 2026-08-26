Meta acuerda pagar hasta US$ 16.680 millones para zanjar demandas por adicción a las redes en Estados Unidos

Nueva York, 26 ago (EFE).- Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha acordado pagar un máximo de 16.680 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver las demandas por adicción a las redes presentadas por varios estados de Estados Unidos en su contra, según un documento judicial publicado este miércoles.
Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre su seguridad.
Este acuerdo evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba los reclamos de 29 estados. EFE
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