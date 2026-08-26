Muere a los 80 años Tim Curry, actor recordado por sus papeles en “It” y “Mi pobre angelito 2”

Durante este martes se dio a conocer la muerte del actor y comediante británico Tim Curry, quien falleció a los 80 años en Los Angeles, Estados Unidos.

El intérprete falleció el martes 25 de agosto en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, según informaron este miércoles medios como Variety y The Hollywood Reporter.

Por el momento, no se ha informado oficialmente una causa de muerte.

De The Rocky Horror Picture Show a Pennywise

Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra, Timothy James Curry estudió Inglés y Arte Dramático en la Universidad de Birmingham antes de iniciar su carrera profesional sobre los escenarios.

Uno de sus primeros trabajos relevantes llegó en 1968, cuando integró el elenco de la producción londinense de Hair.

Allí conoció a Richard O’Brien, quien años más tarde lo elegiría para interpretar al personaje que terminaría transformando su carrera.

En 1973, Curry estrenó en el teatro el papel de Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show, el musical creado por O’Brien.

Dos años después volvió a encarnarlo en su adaptación cinematográfica, The Rocky Horror Picture Show, dirigida por Jim Sharman.

En 1985 interpretó al mayordomo Wadsworth en la comedia de misterio Clue, adaptación cinematográfica del juego de mesa conocido en español como Cluedo.

Ese mismo año apareció completamente transformado como el Señor de las Tinieblas en Legend, la película de fantasía dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Tom Cruise.

Una carrera que también pasó por Broadway

El teatro siguió siendo una parte fundamental de su trayectoria.

Curry interpretó a Wolfgang Amadeus Mozart en la producción de Broadway de Amadeus y posteriormente encabezó The Pirates of Penzance.

Décadas más tarde, asumió el papel del rey Arturo en Spamalot, el musical inspirado en el universo de Monty Python.

Su trabajo teatral le permitió conseguir tres nominaciones a los premios Tony a lo largo de su carrera.

En paralelo, acumuló una extensa filmografía que incluyó producciones como Annie (1982), La caza del Octubre Rojo (1990), Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), Los Muppets en la Isla del Tesoro (1996) y Scary Movie 2 (2001).

También desarrolló una prolífica trayectoria como actor de voz. Participó en producciones como Sonic, el héroe (1993-1994), La Máscara (1995-1997), Los Thornberrys (1998-2004) y Star Wars: La guerra de los clones (2012-2014), entre numerosas otras.

El accidente cerebrovascular que cambió su carrera

La vida profesional y personal de Curry sufrió un giro importante en 2012, cuando padeció un grave accidente cerebrovascular.

El episodio afectó su movilidad y posteriormente comenzó a utilizar una silla de ruedas. Aunque redujo considerablemente sus apariciones frente a las cámaras, continuó trabajando, especialmente mediante su voz.

Curry relató aquella etapa de su vida en Vagabond, sus memorias publicadas en octubre de 2025.

El libro recorrió desde sus primeros años y sus comienzos en el teatro hasta sus trabajos más reconocidos y la adaptación de su carrera después del accidente cerebrovascular.

Su publicación coincidió, además, con dos aniversarios estrechamente relacionados con su legado: los 50 años de The Rocky Horror Picture Show y los 40 años de Clue.

Hasta sus últimos años, Curry continuó vinculado a la actuación.

En 2024 regresó al cine con la película de terror Stream y posteriormente, se había anunciado su participación en su secuela, Stream 2: Sudden Death.