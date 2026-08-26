Canciller Pérez Mackenna se reúne con autoridades económicas de Japón para explorar nuevas inversiones y oportunidades comerciales

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este miércoles con el ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yamada Kenji, para abordar la relación comercial entre ambos países y explorar nuevas oportunidades para la entrada de productos chilenos al mercado asiático, además de inversiones japonesas en Chile.

Japón es el cuarto socio comercial de Chile en el mundo, con un intercambio que creció 11% en el primer semestre de 2026 y totalizó más de US$ 6.000 millones.

La relación se sustenta en el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica de 2007 y en la participación conjunta de ambos países en iniciativas de libre comercio como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Pérez Mackenna destacó que Chile y Japón mantienen una amistad de casi 130 años y economías complementarias, con un alto potencial para diversificar el comercio bilateral.

“Fue un gusto conversar con el ministro Yamada Kenji sobre todo lo que Chile y Japón pueden construir juntos. Queremos que más productos chilenos lleguen a este mercado y que nuevas inversiones japonesas generen oportunidades en nuestro país”, afirmó.

El canciller señaló que Japón es un importante exportador de autos, semiconductores y tecnología, mientras Chile vende cobre, molibdeno, salmón y carne porcina, entre otros productos.

Fue un gusto conversar con el ministro Yamada Kenji sobre todo lo que Chile y Japón pueden construir juntos. Queremos que más productos chilenos lleguen a este mercado y que nuevas inversiones japonesas generen oportunidades en nuestro país. 🇨🇱🇯🇵 https://t.co/LOxJJFqbdP — José Francisco Pérez Mackenna (@MinPerezMac) August 26, 2026

Japón como inversor estratégico en minerales críticos e hidrógeno verde

Asimismo, destacó además a Japón como un inversor estratégico, con potencial de crecimiento en áreas como minerales críticos, energías renovables, hidrógeno verde, agronegocios y tecnología de avanzada.

En esa línea, abordaron también la relevancia de Chile como proveedor de minerales críticos y el interés del país en avanzar hacia su procesamiento, transformación e industrialización, además de coincidir en la necesidad de impulsar una agenda común por la transición energética, la descarbonización y el desarrollo de energías limpias, incluyendo el impulso a la producción de hidrógeno verde, con varios proyectos en marcha en Chile.

Reunión con el banco JBIC, que mantiene una amplia cartera en Chile

En el marco de la misma visita, el canciller se reunió también con el gobernador del Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), Kazuhiko Amakawa.

La institución, que financia el desarrollo y la proyección internacional de Japón con foco en la provisión de recursos críticos y energía, la preservación del medio ambiente y la transición energética, mantiene una amplia cartera de inversiones en Chile, país que considera estratégico dentro de América Latina.