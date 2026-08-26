The Witcher 3 Remaster, Final Fantasy VII Revelation y más: Los principales anuncios de Gamescom 2026

Gamescom 2026 abrió sus puertas con una batería de anuncios para los próximos meses, entre nuevos videojuegos, fechas de lanzamiento y regresos de algunas de las sagas más reconocidas de la industria.

El Opening Night Live, realizado este martes 25 de agosto en Colonia, tuvo entre sus mayores sorpresas el anuncio de una remasterización de The Witcher 3: Wild Hunt, además de novedades de Final Fantasy VII Revelation, Metro 2039, EXODUS y Rainbow Six.

Estos fueron algunos de los principales anuncios de la jornada.

The Witcher 3 tendrá una remasterización y será gratis para actuales propietarios

CD Projekt Red anunció The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, una actualización del RPG protagonizado por Geralt de Rivia que se estrenará el próximo 29 de septiembre.

La nueva versión incluirá mejoras visuales y de rendimiento, cambios en el combate y movimiento, nuevos efectos para las señales, ajustes al comportamiento de los monstruos, modificaciones al árbol de habilidades, transfiguración y una ampliación del modo fotografía.

Además, será una actualización gratuita para quienes ya tengan The Witcher 3 en plataformas compatibles. También llegará de forma nativa a Nintendo Switch 2 y debutará en Battle.net.

La compañía entregó otra sorpresa: Hearts of Stone y Blood and Wine pasan a estar disponibles sin costo adicional para los actuales propietarios del juego.

Junto con ello se mostró el primer adelanto de The Witcher 3: Songs of the Past, una nueva expansión de pago que llegará en 2027 y llevará a Geralt a una inédita región llamada Letten.

Final Fantasy VII Revelation muestra su recta final

Square Enix presentó un nuevo tráiler de Final Fantasy VII Revelation, tercera y última entrega de la trilogía que reimagina el clásico RPG de 1997.

El adelanto mostró elementos reconocibles para los seguidores del título original, entre ellos Ruby Weapon, Emerald Weapon y Ultima Weapon, además del Highwind, la aeronave que permitirá recorrer el mundo.

El juego mantiene su estreno para primavera de 2027 y llegará simultáneamente a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

Metro 2039 llegará en febrero

Otro de los protagonistas fue Metro 2039, la nueva entrega de la saga postapocalíptica desarrollada por 4A Games.

El título regresará a los túneles y ruinas de Moscú, ahora bajo un régimen liderado por Hunter, personaje conocido por los seguidores de la franquicia.

Su lanzamiento quedó confirmado para febrero de 2027.

Rainbow Six se transforma en un juego de estrategia

Ubisoft sorprendió con Rainbow Six Tactics, una nueva entrega que abandona la acción en primera persona para adoptar un sistema de estrategia táctica por turnos.

El jugador asumirá el rol de Six y deberá conformar equipos de operadores, planificar las misiones y dirigir sus acciones en terreno.

Contará con 15 operadores y más de 45 escenarios repartidos por el mundo, con modalidades como rescate de rehenes, desactivación de bombas y eliminación de objetivos. Su estreno está previsto para 2027.

EXODUS ya tiene fecha

EXODUS, el RPG de ciencia ficción desarrollado por Archetype Entertainment y frecuentemente comparado con Mass Effect, confirmó finalmente su lanzamiento.

La aventura llegará el 7 de abril de 2027 y pondrá al jugador en el papel de un viajero que deberá enfrentarse a los Celestials en un futuro lejano.

Path of Exile 2 saldrá finalmente de su acceso anticipado

Grinding Gear Games confirmó que la versión 1.0 de Path of Exile 2 llegará el 11 de diciembre de 2026.

El lanzamiento definitivo incorporará nuevos contenidos de campaña, cambios en el endgame, progresión, habilidades y botín, además de marcar el paso del juego a su modelo completamente gratuito.

Regresan Heroes of Might and Magic III y Mega Man

Ubisoft confirmó además un remake de Heroes of Might and Magic III, uno de los juegos de estrategia por turnos más recordados de fines de los años 90. La nueva versión, titulada Return to Erathia, llegará durante 2027 con gráficos y audio renovados.

Capcom, en tanto, mostró Mega Man: Dual Override, nueva entrega de la histórica franquicia que contará con Mega Man y Proto Man como personajes jugables y se estrenará también en 2027.

Otros anuncios de Gamescom 2026

Silent Hill: Townfall: mostró un nuevo adelanto antes de su estreno el 24 de septiembre.

mostró un nuevo adelanto antes de su estreno el 24 de septiembre. Gears of War: E-Day: presentó nuevas imágenes de su campaña.

presentó nuevas imágenes de su campaña. Nodus Fall: HoYoverse mostró su nuevo proyecto de acción y mundo abierto.

HoYoverse mostró su nuevo proyecto de acción y mundo abierto. Ananta: volvió a exhibir su propuesta de mundo abierto urbano.

volvió a exhibir su propuesta de mundo abierto urbano. ONTOS: el nuevo proyecto de Frictional Games, creadores de SOMA, mostró nuevas imágenes de su propuesta de ciencia ficción y terror.

el nuevo proyecto de Frictional Games, creadores de SOMA, mostró nuevas imágenes de su propuesta de ciencia ficción y terror. Lofsöng: presentó su particular propuesta independiente de ciencia ficción.

Gamescom continuará hasta el domingo 30 de agosto en Colonia, Alemania, con presentaciones, demostraciones y actividades de desarrolladores y compañías de distintas partes del mundo.