Cobre mantiene su rally y roza los US$ 6,6 la libra tras caída de inventarios en Londres

El cobre cerró este miércoles en US$ 6,59 la libra, con un alza de 0,69% respecto del cierre anterior, según cifras de Cochilco.

En la Bolsa de Metales de Londres, el precio contado del metal se ubicó en US$ 14.525 por tonelada, mientras que el contrato a tres meses cerró en US$ 6,50 la libra, equivalentes a US$ 14.336 por tonelada.

El precio promedio del cobre en lo que va del año se ubicó en US$ 6,02 la libra, un 39,80% por sobre igual período de 2025. El promedio del mes a la fecha, en tanto, alcanzó US$ 6,50 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,13 registrado el mes anterior.

En cuanto a otras bolsas, en el New York Mercantile Exchange (COMEX) el cobre de alta pureza para entrega en agosto cotizó en US$ 6,71 la libra, mientras que en la Bolsa de Shanghái los cátodos de cobre para entrega en septiembre se transaron en US$ 7,31 la libra.

Inventarios mixtos entre Londres y COMEX

Los inventarios de cobre mostraron un comportamiento mixto entre las principales bolsas de metales.

En Londres, el stock bajó 1.250 toneladas hasta 237.475 toneladas entre el 25 y el 26 de agosto, una caída de 0,52%. En COMEX, en tanto, los inventarios subieron 918 toneladas hasta 676.104 toneladas, un alza de 0,14%.

Entre los otros metales cotizados en Londres, el zinc lideró las alzas con un avance de 3,01% hasta US$ 4.107 por tonelada, seguido por el aluminio, que subió 1,24% hasta US$ 3.227,50, y el níquel, con un alza de 0,69% hasta US$ 16.895.

En sentido contrario, el estaño retrocedió 0,72% hasta US$ 55.300 y el plomo bajó 0,05% hasta US$ 1.866 por tonelada.