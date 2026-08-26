Cambio de hora en Chile: ¿Cuál es el mejor horario para la salud?

El próximo cambio de hora en Chile se realizará dentro de las próximas semanas cuando en gran parte del territorio nacional deberá adelantar sus relojes en 60 minutos para dar inicio al horario de verano.

De acuerdo con el Decreto Supremo N 1286, 2018, a las 24:00 horas del sábado 5 de septiembre los relojes deberán adelantarse 60 minutos. Tras ello, surge la interrogante de qué horario es mejor para la salud integral y emocional de las personas.

En conversación con CNN AM, Luis Larrondo, cronobiólogo y director del Instituto Milenio de Biología Integrativa (IBio), detalló las especificaciones que ocurren en el cuerpo y la salud de los sujetos al someterse a este nuevo horario.

Larrondo explicó que este cambio no debería hacerse, ya que “deberíamos mantener un solo huso horario, que es el que nos corresponde por nuestra ubicación geográfica”.

El cambio de horario también tiene relación con el reloj natural, ya que en invierno se oscurece más temprano, pero al pasar los meses los días son más largos. “Lo recomendable es que a la hora de despertar maximicemos la cantidad de luz posible, y eso se logra con el horario estándar”, dijo el cronobiólogo.

Larrondo señaló que “hay estudios que demuestran que posterior al cambio de horario de invierno a verano hay una serie de problemas de salud medibles y datos epidemiológicos claros: accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, problemas anímicos, mayor cantidad de fatiga, aumento de índices de tabaquismo y de obesidad, porque se va desalineando lo que es nuestra fisiología con lo natural que debería ser”.

¿Cómo adaptarse al cambio de hora?

Uno de los problemas que enfrentan varias personas es la dificultad de conciliar el sueño. Por esto, el director del IBio entregó algunas recomendaciones para conciliar este cambio.