Eclipse lunar de agosto: Cuándo y a qué hora se podrá ver en Chile

Un nuevo espectáculo astronómico podrá observarse desde Chile esta semana. Durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto se producirá un profundo eclipse lunar parcial que dejará casi completamente cubierta a la Luna.

En su punto máximo, más del 96% de la superficie lunar quedará bajo la sombra de la Tierra, por lo que visualmente el fenómeno estará muy cerca de un eclipse total.

El evento será especialmente favorable para los observadores de América del Norte y América del Sur, desde donde podrán apreciarse sus principales etapas.

¿A qué hora será el eclipse lunar en Chile?

En Santiago, el eclipse comenzará a las 21:23 horas del jueves con la entrada de la Luna en la penumbra terrestre. Sin embargo, durante esa primera etapa el oscurecimiento será tenue y puede resultar difícil de percibir a simple vista.

La fase parcial, cuando la sombra más oscura de la Tierra comienza a cubrir claramente el satélite, se iniciará alrededor de las 22:33 horas.

El momento de mayor cobertura se producirá a las 00:12 horas del viernes 28 de agosto.

Inicio del eclipse penumbral: jueves 27 a las 21:23 horas.

jueves 27 a las 21:23 horas. Inicio de la fase parcial: jueves 27 a las 22:33 horas.

jueves 27 a las 22:33 horas. Punto máximo: viernes 28 a las 00:12 horas.

viernes 28 a las 00:12 horas. Fin del evento: viernes 28 a las 03:01 horas.

En total, el fenómeno tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos.

¿Por qué la Luna podría verse roja?

Durante un eclipse lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite.

En esta ocasión el eclipse no será completamente total, pero su profundidad permitirá que gran parte de la Luna pueda adquirir tonalidades rojizas o anaranjadas cerca del momento máximo.

Esto ocurre porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.