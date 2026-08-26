Moreira califica de “provocación” dichos de jefe de Fuerza Aérea argentina sobre el Estrecho de Magallanes

El senador de la UDI e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, calificó como una “provocación” las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, en torno a la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que la relevancia del cargo de Valverde aumenta la gravedad de sus declaraciones y aseguró que, a su juicio, este tipo de cuestionamientos desde Argentina no constituye un hecho aislado.

“Una autoridad de ese nivel que haga este tipo de declaraciones claramente es una provocación”, afirmó.

Moreira valoró la reacción de las cancillerías frente a la controversia, pero llamó al gobierno del presidente argentino, Javier Milei, a impedir que situaciones similares vuelvan a producirse.

“Yo le pediría al presidente Milei que no permita estos excesos, más aún cuando entre ambos gobiernos, entre ambos presidentes, hay una cercanía y una afinidad en muchas cosas”, señaló.

“Creo que hay algo más profundo”

El senador aseguró que observa una recurrencia en los cuestionamientos argentinos sobre materias de soberanía y sostuvo que las palabras de Valverde no deberían entenderse simplemente como un exabrupto.

“Yo creo que hay algo más profundo. El hecho de constantemente poner en el tapete la soberanía no solamente del Estrecho de Magallanes, sino de otros lugares de nuestro país”, indicó.

En ese contexto, Moreira también planteó que Argentina debería cumplir el compromiso de modificar la disposición contenida en el decreto 457 de 2021 que ha generado controversia respecto del Estrecho de Magallanes.

“Los compromisos hay que cumplirlos”, sostuvo, agregando que la posición expresada por el gobierno argentino reconociendo la soberanía chilena debería ser coherente con la normativa vigente.

Llama a evitar una escalada con Argentina

Pese a sus críticas, Moreira llamó a abordar el episodio con cautela y rechazó instalar un escenario de confrontación entre ambos países.

“No armemos de esto una actitud de incendiar la pradera”, señaló.

“Nosotros no estamos para conflictos bélicos, y menos Argentina. Tenemos que conducir ambos países que tienen muchas debilidades y muchas necesidades”, agregó.