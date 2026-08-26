Gobierno entrega balance de la operación “Cancerbero”: 1.500 reos fueron trasladados a la cárcel de Talca

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó un balance tras la operación “Cancerbero”, que contempló el traslado de 1.500 reos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna en Talca.

El procedimiento comenzó hace cerca de dos semanas e incluyó el traslado a través de la carretera, con una fuerte custodia policial e incluso una transmisión en vivo que realizó el Gobierno sobre el proceso.

Según informaron las autoridades, el primer traslado de internos incluyó a líderes y miembros de organizaciones criminales.

Los presos llevados a Talca estaban anteriormente en penales de Santiago, Concepción y Valparaíso. Con la llegada de los 1.500 reos, la cárcel alcanza el 83% de su capacidad.

“Felicitamos a Gendarmería de Chile por el exitoso término de la operación Cancerbero que se ha llevado a cabo bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast”, dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Y añadió que “la ejecución exitosa de este plan demuestra preparación, ejecución y profesionalismo de Gendarmería; permite lograr una efectiva segmentación dentro de los centros penitenciarios”.

“A ello se suma la publicación y entrada en vigencia de la llamada Ley Antipelotazos. Con ambas situaciones vamos a lograr un control efectivo de los centros penitenciarios y así hacer frente al crimen organizado”, concluyó la autoridad.