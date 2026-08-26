Harry y Meghan regresaron al Reino Unido seis años después de renunciar a la realeza: Arribaron al aeropuerto de Birmingham

(CNN) — El duque y la duquesa de Sussex regresaron al Reino Unido este miércoles, según informaron varios medios de comunicación, seis años después de haber abandonado el país tras renunciar a sus funciones reales.

La BBC, la cadena pública británica, informó previamente que el príncipe Harry y Meghan, junto con sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, habrían viajado en un avión privado desde California.

El periódico The Telegraph informó que la familia aterrizó alrededor del mediodía de este miércoles en el aeropuerto de Birmingham.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina de los duques de Sussex, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

El regreso de los duques de Sussex al Reino Unido, tras residir en Estados Unidos durante los últimos seis años, fue anunciado la semana pasada. Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, ya están matriculados en colegios británicos para el próximo curso, que comienza en septiembre.

Harry y Meghan regresan al Reino Unido como ciudadanos privados y no retomarán ninguna función oficial en nombre del rey Carlos III.

La pareja abandonó el Reino Unido para trasladarse a Norteamérica en 2020 tras renunciar a sus funciones reales, y desde entonces han mantenido una relación tensa con el resto de la familia real. Harry y Meghan citaron la intromisión de la prensa sensacionalista, el racismo en las instituciones británicas, el acoso cibernético y las complejas dinámicas familiares como algunas de las razones de su partida.

Harry ha regresado al Reino Unido en varias ocasiones, incluyendo el funeral de su abuela, la reina Isabel II, en 2022, y la coronación de su padre, el rey Carlos III, al año siguiente.

Problema de seguridad

La familia regresó al Reino Unido el verano pasado para visitar al rey Carlos y a la reina Camila en Highgrove, la residencia campestre privada del monarca en Gloucestershire, Inglaterra. Fue la primera vez en cuatro años que el monarca, de 77 años, se reunía con sus nietos. Los duques de Sussex también pasaron tiempo con la familia materna de Harry en Althorp House, la finca Spencer en Northamptonshire.

El rey Carlos fue informado del traslado de la familia a principios de este mes. El príncipe William y Kate, princesa de Gales, también fueron informados de los planes de los duques de Sussex.

Cuando CNN les preguntó la semana pasada por qué regresaban, una fuente cercana a la pareja se limitó a comentar lo mucho que disfrutaron de su visita familiar al Reino Unido el mes pasado.

Cada vez que el príncipe Harry ha regresado al Reino Unido, un problema recurrente ha sido la estricta protección policial de su familia. Ha librado una larga batalla legal contra el gobierno británico, ya que su seguridad, financiada con fondos públicos, fue rebajada por el Comité Ejecutivo Real y de Personalidades (RAVEC) tras el cese de sus funciones oficiales al servicio de la monarca junto a Meghan.

El año pasado, perdió una apelación contra el Ministerio del Interior ante el Tribunal de Apelación del Reino Unido por dicha decisión. En aquel momento, el duque declaró que no se imaginaba “un mundo en el que pudiera traer de vuelta a mi esposa e hijos al Reino Unido en estas circunstancias”.

Se desconoce si las medidas de seguridad han cambiado en las últimas semanas o quién se haría cargo de la seguridad necesaria una vez de vuelta en Reino Unido. A finales de junio, seguía a la espera de la revisión del Consejo de Gestión de Riesgos del RAVEC.

Un portavoz del gobierno británico ha descrito previamente su sistema de seguridad como “riguroso y proporcionado”.