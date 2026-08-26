Ministerio de Seguridad y PDI realizan operativo de control migratorio en sector de Cal y Canto

Este miércoles se desarrolló un operativo migratorio en el sector del mercado Tirso de Molina, de Cal y Canto y el Mercado Central, encabezado por el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones.

La acción, que comenzó a eso de las 8:00 horas, se realizó con el objetivo de verificar el estatus migratorio de la población extranjera en la zona.

Se informó que 20 personas fueron trasladadas a los cuarteles de migración de la PDI.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que “hay un par de furgones con personas que se ha detectado que son personas que están en una situación irregular y esto inicia un largo proceso”.

Los extranjeros reciben las notificaciones, quedan con una orden y luego quedan en libertad. Sin embargo, “después, si hay una expulsión, hay que encontrar a esas personas de nuevo”.

“Por eso se han presentado algunas normas que están hoy día en discusión en el Congreso, que son parte de nuestra Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo en una manera más amplia para que se cambien los mecanismos de expulsión, para que estas personas se puedan retener por más días“, sostuvo la autoridad.

Por su parte, la prefecta Catherine González, jefa de la Prefectura Metropolitana Centro Norte, detalló que en el procedimiento participaron cerca de 50 oficiales de la institución.

“Comenzamos desde las 8 de la mañana aproximadamente con las fiscalizaciones; hasta el momento llevamos controladas a más de 50 personas, de las cuales 20 de ellas fueron trasladadas hasta nuestro cuartel de la Jefatura Nacional de Migraciones para los efectos de verificación de la identidad y los requerimientos que ellos tengan pendientes respecto a la migración protectiva”, agregó.