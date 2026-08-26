Las nuevas monedas de 10 y 50 pesos que comenzarán a circular próximamente: Banco Central dio a conocer sus principales novedades

El Banco Central presentó las nuevas monedas de $10 y $50, piezas que se integrarán gradualmente al circulante para abaratar los costos de fabricación en el país mediante tecnología de electrodeposición en acero.

Según lo informado por la entidad autónoma a través de un comunicado, ambas denominaciones conservan la línea gráfica de las versiones vigentes y convivirán con el dinero en uso, por lo que no requerirán canje por parte del público.

La versión de $50 debutará en octubre de este año con el mismo diámetro, pero con un peso reducido a 6,5 gramos, mientras que la de $10 entrará en circulación en enero de 2027 con un tamaño menor de 18,7 milímetros y canto liso.

Respecto al proceso, la gerenta tesorera del Banco Central, Cecilia Feliú, recalcó que las unidades actuales “seguirán siendo completamente válidas y podrán seguir utilizándose con total normalidad”.

El nuevo método de acuñación sustituye aleaciones tradicionales de mayor valor, como cobre y níquel, por un núcleo ferroso recubierto que vuelve las piezas atraíbles por imanes.

Para asegurar una transición ordenada, la entidad inició labores de coordinación operativa con la banca, el transporte de valores y el comercio.