Ministro Barros se reúne con extitulares de Defensa en medio de la controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes

Durante este miércoles, el ministro de Defensa, Fernando Barros, se reunió con varios exsecretarios de Estado de la cartera, en medio de la controversia generada por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

En la instancia participaron Francisco Vidal, Jaime Ravinet, Adriana Delpiano, Maya Fernández, Mario Desbordes, Alberto Espina, José Goñi, José Antonio Gómez y Jorge Burgos.

Cabe mencionar que desde el Ministerio de Defensa informaron que este encuentro estaba programado desde marzo.

Respecto de la polémica surgida por los dichos de Valverde, el titular de Defensa señaló: “El Ministerio de Defensa ha señalado muy claramente, incluso hemos estado en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, dejando claro que el Estrecho es chileno y así lo dicen todos los tratados y todos los acuerdos internacionales. En esto no hay ninguna duda jurídica y es un tema que maneja la Cancillería”.

En esa línea, indicó que el canciller Francisco Pérez Mackenna envió un mensaje claro sobre este tema.

“Ha enviado un claro mensaje en ese sentido y no deberá haber duda. Ahora, dentro de la libertad de expresión hay personas que de repente salen con alguna declaración confusa, no agrega valor, no genera nada positivo para las relaciones, pero tampoco tiene la capacidad de deteriorar las relaciones que tenemos a nivel de Fuerzas Armadas de Chile y Argentina de alto nivel”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que existen buenas relaciones tanto a nivel de las Fuerzas Armadas como de los ministros de Defensa de ambos países, y que se encuentran en coordinación permanente.

Por otro lado, sobre la reunión con los exministros de Defensa, destacó el encuentro y la experiencia de los exsecretarios de Estado en diversos temas.

“Valoramos mucho la experiencia y la riqueza de conocimiento que tienen nueve exministros que concurrieron hoy día para discutir los temas de actualidad y nutrirnos de su experiencia y conocer cómo abordaron ellos determinados problemas”, cerró.