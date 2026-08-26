Gobierno de Kast restituye el gabinete de la Primera Dama disuelto bajo el mandato de Boric

El Gobierno del presidente José Antonio Kast restituyó formalmente el gabinete de la Primera Dama mediante una resolución, a casi cuatro años de que la expareja del expresidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, disolviera el cargo.

Fue a través de una resolución exenta con fecha 13 de mayo de 2026 y firmada por el director administrativo de la Presidencia, Julio Feres, que se restituyó la figura institucional, según reveló Ex-Ante.

“En atención a las necesidades de funcionamiento de la Presidencia de la República, esta Autoridad Administrativa ha estimado pertinente introducir ajustes a su estructura organizacional, a fin de responder de manera más eficiente y oportuna a los requerimientos institucionales a través de la reincorporación del Gabinete Primera Dama”, estipuló el documento.

De esta forma, se estipuló que el trabajo del equipo de la primera dama, María Pía Adriasola, consiste en prestar asesoría en:

“Todas sus actividades oficiales, sociales y culturales, especialmente en la elaboración y seguimiento de iniciativas en materias relacionadas con la mujer, infancia, familia y adultos mayores”.

“La articulación de proyectos sociales y culturales y la colaboración con entidades públicas y privadas que la Primera Dama desarrolle en el ejercicio de sus actividades, en coordinación con los órganos de la Administración del Estado que corresponda y en el ámbito de sus respectivas competencias”.

“La elaboración de discursos y presentaciones”.

“Las actividades oficiales nacionales e internacionales de carácter protocolar”.

¿Quiénes conforman el gabinete de la Primera Dama?

De acuerdo con el medio antes citado, el gabinete de Pía Adriasola está compuesto por su jefe de gabinete, el militante del Partido Republicano Miguel Rojas, y su encargado territorial, Emilio Silva, quien pertenece a la misma colectividad.

A ellos se suman las periodistas Catalina Ariztía y Paula Elizalde, además del apoyo en materias específicas de la exconstituyente republicana María Gatica.