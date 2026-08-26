Estrecho de Magallanes: Ministro de Defensa argentino se contactó con Barros y atribuye dichos del brigadier a una “confusión y desprolijidad”

Durante la tarde de este miércoles, el ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, se comunicó con el titular de la misma cartera en Chile, Fernando Barros, luego del flanco que abrieron los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Según informó el Ministerio de Defensa de Chile, se registró un contacto telefónico cerca de las 19:00 horas, en el que Presti “atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad” y señaló que Valverde “conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia”.

Asimismo, el titular de Defensa trasandino aseveró que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

El comunicado proporcionado por Defensa consignó que Presti detalló que tanto el canciller como el brigadier general Valverde tomarán contacto con las autoridades chilenas para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, Barros valoró el llamado y agradeció la voluntad de las autoridades del Gobierno trasandino de superar “oportunamente esta situación”, en un momento en que “fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales”.

Finalmente, Barros “coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente”.