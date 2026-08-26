Fontaine y Couso por reforma constitucional de Kast: “Es un parteaguas, un momento de inflexión: si el Gobierno insiste, se pone a caminar por la vía que conduce al autoritarismo legal”

Los académicos Arturo Fontaine (Universidad de Chile) y Javier Couso (Universidad Diego Portales) abordaron este miércoles la carta enviada a El Mercurio en la que expresaron sus reparos a la reforma constitucional de seguridad del Gobierno e instando al Presidente José Antonio Kast a retirar el proyecto del Congreso.

Al ser consultado en CNN Prime sobre si la aprobación de la reforma podría poner en riesgo la democracia, Fontaine sostuvo que este “es un parteaguas, o sea, un momento de inflexión. Si el Gobierno insiste en esto, se pone a caminar por la vía que conduce al autoritarismo legal”.

#CNNPrime | Arturo Fontaine, escritor y académico de la U. Chile, por reforma constitucional: “Esto para mí es un parteaguas (…) Si el gobierno insiste en esto, a mi juicio se pone a caminar por la vía que conduce al autoritarismo legal”@tv_monica

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Si bien precisó que el “Presidente no ha dado ninguna señal de tener una voluntad autoritaria para suprimir la prensa o coartarla”, insistió en que “el proyecto tiene un carácter muy peligroso para toda la población. Todos los que queden afectados por estos estados de emergencia van a ver lo que es”.

En esa línea, planteó que, en opinión de ambos académicos, “lo mejor es retirar el proyecto u olvidarlo, no insistir en modificaciones en él“. Argumentaron que la reforma contempla “amenazas (…) muy concretas para la población” y que “tiene elementos que son totalmente contrarios a la tradición constitucional de Chile”.

#CNNPrime | Arturo Fontaine, escritor y académico de la U. Chile, por reforma constitucional: “Es mejor retirar u olvidar el proyecto y no insistir en modificaciones en él”@tv_monica

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Tanto Fontaine como Couso se manifestaron críticos de la medida que busca restringir el acceso a beneficios a personas condenadas por delitos graves.

“Si alguien, supongamos un joven, cae en el crimen organizado, pasa 15 o 20 años en la cárcel, cumplió su deuda con la sociedad, sale y no tiene acceso a la gratuidad para un técnico profesional, no solo no se va a reinsertar: la posibilidad de reincidir es altísima“, expuso el académico de la UDP.

“Se puede construir aquí una dictadura constitucional”

Respecto al nuevo estado de excepción propuesto en la reforma, Fontaine detalló que con la medida “gente en una población que está en este estado de excepción va a poder ser arrestada; personalidades de la oposición o líderes sociales, lo que sea, pueden ser arrestados”.

“En otras palabras (…) se puede establecer aquí (…) un presidente que de verdad tenga apetito autoritario, digamos, se puede construir una dictadura constitucional“, subrayó.

Para Couso, la propuesta del Ejecutivo “es un estado de excepción más grave que el estado de sitio, que trae malos recuerdos a la ciudadanía porque todos sabemos para qué se usó”.

Profundizó en que esta nueva medida “es mucho más seria en el sentido de que podría detenerse a personas o reintroducir el exilio en Chile sin aprobación del Congreso, lo que equivale al estado más grave que tenemos, el de guerra externa”.

En ese sentido, criticó que “un Gobierno serio no saca de la manga una reforma constitucional de esta envergadura, de la noche a la mañana y sin anunciarlo, cuando es uno de los tres ejes” del Ejecutivo.

#CNNPrime | Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la UDP, por reforma constitucional: “Un gobierno serio no saca de debajo de la manga una reforma de esta envergadura de la noche a la mañana sin anunciarlo”@tv_monica

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Asimismo, sostuvo que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, “aún está a tiempo de rectificar (…) Yo creo que el mayor logro es que hizo algo muy republicano en el mejor sentido de la palabra: invitó al exministro de Seguridad y dijo ‘qué podemos hacer para preservar lo que se viene haciendo bien, para continuarlo y mejorarlo'”.

Por último, Fontaine se refirió al Encuentro Regional del Foro Madrid y aseguró que el “presidente no debería asistir”, al igual que las demás autoridades de la administración vigente. “De parte de autoridades, yo pienso que no corresponde, y hacerlo más bien potencia la idea de que estamos ante un Gobierno iliberal”, sostuvo.

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