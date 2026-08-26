Siete hospitales en Chile tienen deudas por más de $1.000 millones: Representan más de la mitad de la mora total registrada

Siete hospitales concentran $1.145.495.592 en mora, equivalentes a 56,8% del total registrado entre los 50 establecimientos hospitalarios más grandes de Chile, de alta y mediana complejidad.

El estudio, elaborado por CobranzaOnline.com, consideró dos cortes de información: diciembre de 2025 y el 18 de mayo de 2026.

El Hospital de Puerto Montt encabeza el listado con $206.963.884 en mora, seguido por el Hospital Clínico San Borja Arriarán, con $197.269.190, y el Hospital Padre Alberto Hurtado, de San Ramón, con $181.410.950.

El listado completo de los siete hospitales:

Hospital de Puerto Montt: $206.963.884

Hospital Clínico San Borja Arriarán: $197.269.190

Hospital Padre Alberto Hurtado, San Ramón: $181.410.950

Hospital San Juan de Dios, Santiago: $172.478.476

Hospital San Juan de Dios, Curicó: $150.426.582

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río, Puente Alto: $134.373.269

Hospital Base San José de Osorno: $102.573.241

Los siete establecimientos superan individualmente los $100 millones en mora, lo que muestra que la concentración de la deuda no responde a un caso aislado.

Los cinco primeros del ranking acumulan por sí solos $908.549.082, equivalentes a 45,1% de toda la deuda registrada en el universo analizado.

La mora total asciende a más de $2.016 millones entre 50 hospitales

Considerando los 50 establecimientos incluidos en el estudio, la mora total identificada al 18 de mayo de 2026 asciende a $2.016.462.330, y 41 de los 50 hospitales analizados registran algún nivel de deuda en ese corte.

La composición de la mora muestra que el componente más relevante corresponde a obligaciones comerciales, identificadas en la base como Infocom de la Cámara de Comercio de Santiago, y que corresponden principalmente a facturas morosas con proveedores.

Según el estudio, este componente representa 86% de la deuda total.

El comparativo entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 muestra que el problema no se ha reducido en términos agregados. Entre los 49 establecimientos con información comparable en ambos períodos, la mora acumulada aumentó en más de $216 millones en menos de cinco meses.

Ningún hospital logró regularizar completamente su deuda

El análisis también reveló persistencia en la deuda. De los 38 hospitales que registraban mora en diciembre de 2025, ninguno logró regularizarla completamente hacia mayo de 2026, y los 38 continuaban presentando deuda en ese corte.

Además, tres establecimientos que no registraban mora en diciembre aparecieron con deuda en mayo: el Hospital Dr. Carlos Cisternas, de Calama, con $15.633.030, el Hospital Parroquial de San Bernardo, con $1.051.365, y el Hospital Clínico Regional de Valdivia, con $812.861.

Los antecedentes de pago disponibles para los últimos 12 meses muestran además que, incluso cuando las obligaciones son finalmente pagadas, los plazos efectivos pueden extenderse considerablemente más allá del vencimiento pactado, con una espera promedio de 74 días después del vencimiento, según el estudio.

Belén Sanguinetti, cofundadora de CobranzaOnline.com, señaló: “El dato más preocupante no es solo que la mora hospitalaria supere los $2 mil millones, sino que más de la mitad de esa deuda esté concentrada en apenas siete establecimientos“.

“Cuando un proveedor presta servicios o entrega insumos y debe esperar meses para recibir su pago, el impacto no termina en una factura pendiente, afecta su caja, su capacidad de operar y, en muchos casos, la posibilidad de seguir trabajando con instituciones relevantes para el país”, agregó.

“Por eso es fundamental que las empresas proveedoras cuenten con herramientas para monitorear, anticipar y gestionar oportunamente sus cuentas por cobrar“, cerró.