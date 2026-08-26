Arturo Squella responde a Javier Couso y Arturo Fontaine tras críticas a la reforma constitucional de seguridad: “Desconocen la angustia profunda que vive la inmensa mayoría de chilenos”

El senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la controversia que ha generado la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.

Respecto de su reacción en X tras la columna Retiro del proyecto de Reforma Constitucional, de los académicos Javier Couso y Arturo Fontaine, quienes plantearon que “la reforma constitucional que ha propuesto implicaría un paso en una dirección populista autoritaria”, el presidente del Partido Republicano replicó: “La frivolidad no es el principal problema. Probablemente ninguno de los expertos sentirá balazos hoy en la noche afuera de su casa. Lo que indigna es la indolencia y la incapacidad para darse cuenta de la realidad que viven miles de chilenos que, antes de los grandes temas que los ocupan a ellos, están viendo cómo enfrentan el día siguiente”.

“Es gente que no está viendo la realidad de Chile. Lo que nosotros estamos haciendo es todo lo contrario, es ajustar nuestras normas constitucionales a lo que la inmensa mayoría, y a gritos, han pedido los ciudadanos elección tras elección. Sí, la Constitución lo que hace es establecer las normas que quienes ponemos las reglas del juego, somos los ciudadanos, a la nación completa, queremos para que se desarrolle el país”, agregó.

Squella manifestó en CNN Chile: “No solo con ellos, sino que hemos visto las cartas al director, la prensa escrita, comentarios en el plano académico, que siempre son muy bienvenidos, pero que se refieren más bien a cómo se va buscando algo que, por cierto, es importante: la armonía de todo el ordenamiento jurídico, la Constitución, los pesos y contrapesos. Eso, créame, que si hay alguien a quien le importa que quede muy bien, es precisamente a quien habla, pero desconocen la razón por la cual se está invitando a los parlamentarios a votar una reforma constitucional que establece o eleva el estándar de protección que tiene que darle el Estado a los chilenos. Desconocen la angustia profunda que vive la inmensa mayoría de chilenos que tuvo que haber cambiado su tipo de vida familiar, precisamente, porque no se tomaron medidas a tiempo”.

Mientras la gente vive sometida al control de las bandas en sus barrios y bajo la angustia permanente de que sus hijos no lleguen vivos a sus casas, un par de expertos proponen enfrentar al Tren de Aragua con más telefonistas de emergencia. Sí, telefonistas! Sinceramente la… pic.twitter.com/i26Vll5mHY — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) August 26, 2026

Y complementó: “Pediría que, si es que quieren tener una conversación en el plano, digamos, de enriquecer académicamente el trabajo legislativo, se haga sin ese nivel de descalificaciones, diciendo que lo que está buscando el actual presidente es perpetuarse en el poder. Daban a entender que, porque decían, esto es abiertamente iliberal”.

Debate en la Comisión de Constitución

Al preguntarle la conductora de Hoy Es Noticia si la agenda de seguridad puede combinar el derecho a la seguridad con el de vivir libremente, Squella puntualizó que “sin ninguna duda y ahí viene mi molestia con estos señores”, puesto que, según explicó, quienes han seguido el debate conocen que la propuesta de un nuevo Estado de Excepción no será como ingresó inicialmente.

En ese sentido, señaló que la iniciativa fue anunciada en la Comisión de Constitución y que, junto al senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, se planteó que habrá autorización del Congreso desde el primer día.

Cabe mencionar que la propuesta inicial señalaba que el nuevo estado de excepción se podrá decretar en caso de una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, y será el Presidente de la República quien lo declare y determine las zonas donde se aplicará. La medida podrá extenderse hasta por 120 días y ser prorrogada una vez por el Mandatario, lo que permitiría extender su duración hasta por 240 días.

“Es simplemente tratar de elevar el debate académico para generar, digamos, una respuesta y contrarrespuesta en ese plano, pero a vista y paciencia de las personas que ven con esperanza que alguien ponga freno al avance del crimen organizado”, sostuvo.

#HoyEsNoticiaCNN | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, por críticas a reforma constitucional: “Los opinólogos son de aquellos que piensan que la seguridad pública se logra en función de tener más teléfonos de emergencia o de tener más cámaras de… pic.twitter.com/FLTyE14M9y — CNN Chile (@CNNChile) August 26, 2026

Rol del Tribunal Constitucional

En primer lugar, remarcó que la agenda de seguridad es muchísimo más que las modificaciones que se pretenden realizar en la Carta Magna. Sin embargo, aclaró: “Son necesarias y relevantes, la gran mayoría de ellas, por supuesto, porque son el contexto o el paraguas de varios proyectos de ley que van a entrar ahora. No necesariamente los que ya están en discusión, que forman parte también de la agenda”.

#HoyEsNoticiaCNN | Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, por reforma constitucional: “La agenda de seguridad es muchísimo más que las modificaciones en la Constitución, que son necesarias y relevantes, por supuesto”@matiburgos

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Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si es relevante realizar ajustes en la Constitución para evitar que el Tribunal Constitucional (TC) pueda declarar inconstitucionales ciertas normas, el legislador respondió: “No es la base, sino que ¿qué hacemos con la gente que tú detienes por la mera pertenencia al crimen organizado? Todavía no tenemos eso. Estas personas que están en la cárcel hoy por lavado de activos, secuestro y otro tipo de delitos, porque todavía no tiene una consistencia la mera pertenencia como para que la persona pase muchos años en un (penal)”.

En esa línea, se refirió a la decisión del Tribunal de Garantía de Iquique que ordenó el regreso de cuatro integrantes del denominado “Clan Chen” desde la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca, hasta el penal de Alto Hospicio.

“Evidentemente, que afecta de una manera muy profunda la seguridad (…) y si es que tuviéramos la habilitación en la Constitución para dar una medida de seguridad que hoy no está habilitada en nuestro ordenamiento jurídico, y que habla de que estas personas no tengan contacto alguno con el medio externo, por supuesto que ese tribunal de justicia no habría dictado esa norma que obligó a trasladarlos a Alto Hospicio”, cerró.