“Potencia la idea de que estamos ante un gobierno iliberal”: La advertencia de Fontaine y Couso ante posible asistencia de Kast con autoridades a Foro Madrid

Los académicos Arturo Fontaine (Universidad de Chile) y Javier Couso (Universidad Diego Portales) advirtieron este miércoles sobre los riesgos de que el presidente José Antonio Kast asista al Encuentro Regional del Foro Madrid (que se realizará en el país) y sostuvieron que su presencia funcionaría como “una especie de aval oficial” a movimientos que calificaron de autoritarios.

En conversación con CNN Prime, Fontaine precisó que “si asiste el presidente, esto pasa a ser una especie de aval oficial; de alguna manera es crear la sensación de que hay una cierta complicidad, y estos movimientos de extrema derecha son autoritarios y están creciendo en el mundo (…) yo encuentro muy complicado colocarse en esa línea y muy innecesario”.

#CNNPrime | Arturo Fontaine, escritor y académico de la U. Chile, por posible asistencia de Kast a Foro de Madrid: “Lo veo mal (…) Estos movimientos de extrema derecha son autoritarios. Encuentro muy delicado colocarse en esa línea”@tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/2A8yek7IB5 — CNN Chile (@CNNChile) August 27, 2026

Enfatizó en que “no corresponde” tampoco que asistan al foro autoridades del Gobierno, y que esto “más bien potencia la idea de que estamos ante un gobierno iliberal, o sea, un gobierno que en el fondo tiene impulsiones autoritarias, solo que legales y apoyadas en la población”.

#CNNPrime | Arturo Fontaine, escritor y académico de la U. Chile, por posible asistencia de autoridades del gobierno a Foro de Madrid: “Asistir potencia la idea de que estamos ante a un gobierno iliberal, que en el fondo tiene pulsiones autoritarias”@tv_monica… pic.twitter.com/PU4vlhvair — CNN Chile (@CNNChile) August 27, 2026

En esa línea, insistió en que estos movimientos son “una preocupación internacional (…) adquieren popularidad usando mucho las redes sociales y empiezan a tomar el poder y a concentrar el poder en una figura autoritaria que se puede quedar en el poder, como Viktor Orbán, 16 años”.

Fontaine aseveró que estos grupos son “peligrosos para la democracia, sobre todo para la democracia entendida como un sistema donde no solo se elige a alguien, sino que también se respetan ciertas libertades fundamentales”.

Por su parte, Couso remarcó que “en el 2020 la gran dicotomía fue sacrificar niveles de libertad por la igualdad. Ahora parece ser cuánta libertad podemos sacrificar por la seguridad, pero la gente que justificaba la Unión Soviética sacrificaba la libertad por la igualdad”.

“Tampoco es que hubiera demasiada igualdad al final del día, pero la discusión de los próximos 20 años, yo creo, en el mundo va a ser esta dicotomía: cómo congeniar seguridad y libertad, o cómo tener seguridad sin sacrificar la libertad”, añadió.

Planteó que “cuando viene un foro donde hay autócratas certificados, o sea, falta que llegue Bukele, que —insisto— ahí (en El Salvador) ya no va a haber elecciones competitivas nunca más, hasta que muera eventualmente Bukele. Hay que tener cuidado con esto“.

Revisa la entrevista completa