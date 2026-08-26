Artista japonesa Yayoi Kusama muere a los 97 años, según medios locales

(CNN) —La artista japonesa Yayoi Kusama, famosa por cubrir sus coloridas instalaciones con lunares, ha fallecido a los 97 años, según un comunicado publicado en la página web oficial de la artista.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Yayoi Kusama en un hospital de Tokio el 14 de agosto de 2026, a la edad de 97 años”, señalo el comunicado, publicado este jueves.

El escrito destacó que la artista dedicó su vida a ser una pionera del arte de vanguardia, cuya obra abarcó desde las artes visuales y la performance hasta la ficción y la poesía.

“Siguió pintando hasta sus últimos días, sin dejar nunca a un lado el pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna”, resaltó.