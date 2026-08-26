Fiestas Patrias 2026: Revisa la programación completa de las fondas de Peñaflor, Independencia y La Florida

Quedan pocos días para que comiencen las Fiestas Patrias, y las fondas son de las actividades favoritas para esta celebración. Entre ellas se destaca la que se realizará en Malloco en la comuna de Peñaflor, que contará con la participación de DJ Botello, las Voces de la Cumbia, entre otras artistas.

Más cerca de la Región Metropolitana estará la fonda Doña Rosa que se realizará en el Hipódromo de la comuna de Independencia. También en La Florida se realizará la clásica fonda Doña Florinda que promete un ambiente familiar cargado de múltiples actividades.

Fonda Tío Vortex

En la comuna de Peñaflor la fiesta estará a cargo de la Fonda “Tío Vortex”. El evento será para mayores de 18 años que promete celebración nocturna hasta las 06:00 AM. La parrilla estará a cargo de La Reza-K, Las Voces de la Cumbia, Grupo Voltaje y las mezclas en vivo de DJ Botello, DJ Drazz y DJ Franco Marengo.

Las coordenadas del evento

17, 18 y 19 de septiembre

Centro de eventos Munich (Avenida Balmaceda 2933, Malloco, Peñaflor)

Entradas: passline

Early Bird $10.000; Preventa 1 $12.000; Preventa 2 $15.000

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VORTEX (@vortex__cl)

Fonda Doña Rosa

En Independencia la celebración estará en el Hipódromo Chile, en donde se promete un ambiente 100% familiar. Entre sus principales invitados estarán Chico Trujillo, Damas Gratis, Ráfaga, Noche de Brujas, Los Vásquez y Zúmbale Primo.

18, 19 y 20 de septiembre

Hipódromo Chile, comuna de Independencia

Entradas: PuntoTicket

General desde $16.000 hasta el 13 de septiembre, luego sube a $19.000. Entrada para niños $6.000

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fonda Doña Rosa (@fondadonarosa.cl)

Fonda Doña Florinda

La Florida tirará la casa por la ventana con una nueva versión de la fonda “Doña Florinda”. La parrilla estará encabezada por Chico Trujillo, Santa Feria, Noche de Brujas, KATTEYES, Jairo Vera, entre otros.

18, 19 y 20 de septiembre

Parque Los Héroes (San Jorge 1975, La Florida)

Entradas: PuntoTicket

General desde $16.000 hasta el 13 de septiembre, luego sube a $19.000. Entrada para niños $6.000