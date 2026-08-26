NVIDIA supera las expectativas del mercado y duplica sus ingresos en el segundo trimestre mientras el negocio de centros de datos se dispara 117%

NVIDIA reportó este miércoles sus ingresos por US$ 96.221 millones en el segundo trimestre de su año fiscal 2027, cerrado el 26 de julio de 2026, lo que representa un alza de 18% respecto del trimestre anterior y de 106% en comparación con igual período del año pasado.

La utilidad neta de la empresa alcanzó los US$ 59.688 millones bajo criterios GAAP, con un aumento de 126% interanual, mientras que la utilidad por acción diluida llegó a US$ 2,46, un alza de 128% respecto del mismo trimestre del año anterior.

El negocio de centros de datos volvió a ser el principal motor de los resultados, con ingresos por US$ 89.000 millones en el trimestre, un alza de 18% respecto del período anterior y de 117% en doce meses.

La división de computación en el borde, en tanto, registró ingresos por US$ 7.200 millones, con aumentos de 13% trimestral y 27% interanual.

El resultado operativo de la compañía llegó a US$ 63.734 millones bajo criterios GAAP, un alza de 124% respecto del año anterior, mientras los gastos operativos totalizaron US$ 8.408 millones, un incremento de 55% en el mismo período.

“La inteligencia artificial ha alcanzado su punto de inflexión”

Jensen Huang, fundador y presidente ejecutivo de NVIDIA, señaló que la inteligencia artificial alcanzó su punto de inflexión y que la demanda continúa acelerándose, con múltiples laboratorios de frontera escalando en paralelo y un ecosistema de modelos abiertos en expansión.

“La inteligencia artificial ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tokens son productivos y rentables. Ahora, el cómputo es ingreso“, explicó.

“La demanda se está acelerando. En esta misma época del año pasado, un solo laboratorio impulsaba la construcción, hoy tenemos una era dorada de nuevos laboratorios y startups de inteligencia artificial, múltiples laboratorios de frontera escalando en paralelo, un ecosistema de modelos abiertos próspero y la inteligencia artificial física entrando en operación”, aseguró.

Entre los anuncios del período destacó que la plataforma Vera Rubin está escalando a producción plena, con racks operando en socios como CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure y Nebius.

La compañía también presentó NVIDIA Vera, el primer procesador diseñado específicamente para agentes de inteligencia artificial, cuya adopción está prevista entre los principales proveedores tecnológicos del mundo.

Alianzas con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR

NVIDIA anunció además alianzas estratégicas para establecer plataformas independientes de financiamiento de cómputo junto a Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR, con el objetivo de movilizar más de US$ 500.000 millones de capital de terceros para la construcción de infraestructura de inteligencia artificial, sujeto a acuerdos definitivos.

En el ámbito de asociaciones internacionales, la empresa informó una alianza tecnológica multianual con SK hynix para avanzar en memoria de próxima generación, además de acuerdos con el Gobierno de Japón y líderes industriales de ese país para lanzar lo que describió como la primera infraestructura nacional de inteligencia artificial del mundo.

También expandió el ecosistema de fábricas de inteligencia artificial en Corea del Sur junto a SK Telecom, NAVER y Brookfield.

De cara al tercer trimestre fiscal 2027, NVIDIA proyecta ingresos por US$ 108.000 millones, con una variación de más o menos 2%, cifra que no considera ingresos por cómputo para centros de datos provenientes de China.

La compañía espera además márgenes brutos de 74,0%, con una variación de más o menos 50 puntos base, y gastos operativos cercanos a US$ 9.200 millones bajo criterios GAAP.

Los resultados superaron las expectativas del mercado

En ese marco, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, señaló que los resultados de la tecnológica superaron ampliamente las expectativas del mercado en todas las métricas relevantes.

“Ingresos de US$ 96.200M (vs. US$ 91.900-92.380M estimado), BPA ajustado de US$ 2,22 (vs. US$ 2,08-2,10 esperado) y margen bruto ajustado del 75%, en línea con la guía previa de la compañía. El segmento de centros de datos, el más vigilado por el mercado, generó US$ 89.000M frente a los US$ 85.860M esperados, con fuerte contribución de hiperescala (US$ 48.710M vs. US$ 43.550M estimado)”, especificó.

Asimismo, señaló que lo más relevante para la tesis de crecimiento fue la guía para el tercer trimestre: “NVIDIA proyecta ingresos de US$ 108.000M (±2%), muy por encima del consenso de ~US$ 104.000-105.150M, además de confirmar que su nueva arquitectura Vera Rubin ya está en plena producción“.

“Sin embargo, pese al doble beat en ingresos y utilidades, y una guía elevada por sobre expectativas, la acción volvió a reaccionar a la baja (~-1,5% a -2,3% según el momento de cotización, operando cerca de US$ 208-210). Se repite así el patrón que veníamos anticipando: ingresos y utilidades positivas no están siendo suficientes para sostener el precio, y el mercado sigue castigando a NVIDIA incluso cuando bate expectativas por márgenes amplios”, agregó.

En esa línea, señaló que, dado el peso de NVIDIA en el S&P 500 y el Nasdaq, esta reacción negativa post-resultados es un factor a vigilar hoy para el resto del sector tecnológico y semiconductores, así como para el sentimiento general de riesgo en la apertura de Wall Street.

“Si la reacción negativa continúa, el próximo movimiento relevante sería una continuación bajista en búsqueda de los US$ 202 como soporte clave, lo que implicaría romper el canal alcista que la acción viene respetando desde marzo, un quiebre que confirmaría un cambio de estructura de corto plazo más allá de la simple digestión post-resultados”, puntualizó.

Por su parte, Ignacio Mieres, head of research de XTB, aseveró: “El problema estuvo, en primer lugar, en los márgenes. La compañía proyectó una rentabilidad algo menor a la esperada, en un momento en que enfrenta costos crecientes de componentes, sobre todo de memoria, y ha empezado a subir precios a sus clientes”.

“En segundo lugar, sus compromisos futuros de compra a proveedores se dispararon, más que duplicándose en un solo trimestre, lo que refleja la presión por asegurar suministros, pero esto también encarece su estructura”, agregó.

“A esto se suman dudas sobre la creciente competencia, la incertidumbre en torno al mercado chino y señales de tensión financiera en el ecosistema de inteligencia artificial que sostiene buena parte de su demanda. Aunque el trimestre fue sólido, el mercado mira menos el resultado actual y más los riesgos que se acumulan de cara al futuro”, cerró.

Al cierre de la sesión de este miércoles, las acciones de NVIDIA retrocedieron 1,59% hasta los US$ 209,66.

De esta manera, desde el 14 de agosto la empresa ha cerrado con ocho jornadas en rojo y solo una en verde, acumulando una pérdida de -6,88% en nueve días.