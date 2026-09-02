Portazo a reos de cárcel de Valparaíso: Corte rechazó recurso de amparo presentado por traslado a cárcel de Talca

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó de forma unánime tres recursos de amparo presentados a favor de reclusos derivados al Complejo Penitenciario de Talca, determinando que Gendarmería actuó conforme a la ley para mitigar el hacinamiento penitenciario.
Según lo informado por el Poder Judicial, la resolución judicial descartó un actuar ilegal o arbitrario por parte de la institución, validando la reubicación de los internos desde el penal porteño.
Las defensas impugnaron los traslados y exigieron el retorno de los amparados apelando a la afectación del arraigo familiar.
En contraparte, Gendarmería justificó las medidas por motivos de conducta, segmentación y descongestión carcelaria, detallando que el recinto penitenciario de Valparaíso registra una población superior a 3.500 personas en una infraestructura diseñada para 1.919 internos.
El tribunal de alzada concluyó que el arraigo familiar “no reviste un carácter absoluto y debe ponderarse frente a las exigencias de seguridad, clasificación y gestión de la sobrepoblación penitenciaria”.
Del mismo modo, el fallo ratificó que el servicio penitenciario cuenta con las facultades legales para definir los recintos y módulos donde la población penal debe cumplir sus respectivas sanciones.
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