Realizan operativo de seguridad en Barrio Meiggs: Retiran estructuras irregulares e instalan nuevas rejas perimetrales

La madrugada de este miércoles se llevó a cabo una intervención de seguridad en los alrededores del barrio Meiggs en la comuna de Santiago.

El operativo se concentró en Salvador Sanfuentes entre Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana y contempló el despeje y retiro de elementos asociados al comercio irregular en la zona, según consigna Radio ADN.

Participaron en la acción funcionarios de Carabineros, seguridad municipal y equipos de aseo.

Asimismo, la municipalidad instalará nuevas rejas perimetrales, con el objetivo de aumentar la seguridad en el lugar.

El director del área de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, detalló que “es un procedimiento que obedece a una estrategia, está planificado, el horario fue acordado. Hoy día vamos a limpiar esta calle que ustedes ven como un destrozo del mobiliario urbano, de las aceras o calzadas, y eso se va a recuperar”.

“Esta es una calle que estaba prácticamente tomada; no se podía caminar prácticamente por este sector. Insisto, esto es un ordenamiento del espacio público (…) Queremos ordenar Santiago, no solo el barrio Meiggs”.

La plataforma Transporte Informa comunicó que el tránsito se mantiene suspendido en Salvador Sanfuentes entre Bascuñán Guerrero y Unión Latinoamericana, “debido a intervención de seguridad en el sector del Barrio Meiggs”.

Se sugirió optar por vías alternativas para quienes deban transitar por el sector.