Suprema inicia revisión de 56 procesos de remoción contra jueces por viajes durante licencias médicas

La Corte Suprema comenzará este miércoles la revisión de los 56 cuadernos de remoción abiertos contra jueces y juezas que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, en un proceso que podría terminar con la salida de algunos integrantes del Poder Judicial.

Según informó Radio Bío Bío, el Pleno del máximo tribunal comenzará a escuchar desde las 10:00 horas los alegatos de las partes, en audiencias reservadas que se extenderán durante varias jornadas.

Los casos serán examinados individualmente y la apertura de un cuaderno de remoción no implica por sí misma una destitución ni una declaración anticipada de responsabilidad. La Corte deberá adoptar una decisión respecto de cada magistrado.

Los 56 procesos fueron abiertos en junio, después de que la Suprema revisara antecedentes de 104 integrantes del escalafón primario del Poder Judicial investigados por haber salido de Chile mientras utilizaban licencias médicas.

Defensas cuestionan reapertura de casos ya resueltos

Uno de los principales puntos de controversia se encuentra en que algunos de los hechos ya habían sido objeto de investigaciones disciplinarias dentro del propio Poder Judicial.

Según los antecedentes, existen casos que terminaron previamente en absoluciones, sobreseimientos, declaraciones de prescripción y sanciones que ya fueron cumplidas.

Las defensas sostienen que volver a revisar esos antecedentes podría vulnerar garantías como el debido proceso y la certeza jurídica.

La discusión también provocó una reacción internacional. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó preocupación por los procedimientos y advirtió sobre eventuales efectos en el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia judicial.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, sostuvo en declaraciones recogidas por Radio Bío Bío que “lo que está en juego son principios esenciales para el funcionamiento del Estado de derecho: la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces, el debido proceso y la certeza jurídica”.

En paralelo, varios magistrados acudieron al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar las normas utilizadas por la Corte Suprema en los procedimientos disciplinarios.

Uno de ellos es el juez Jorge Saavedra, cuyo requerimiento fue admitido a trámite por el TC. La magistratura constitucional ordenó suspender específicamente su procedimiento mientras analiza la presentación.

La decisión, sin embargo, solo afecta ese expediente y no paraliza automáticamente los restantes cuadernos de remoción.

Una situación distinta enfrenta el juez Daniel Urrutia. Según informó Radio Bío Bío a partir de una resolución del Tribunal Constitucional, su requerimiento no fue admitido a trámite, por lo que la Suprema puede continuar con la revisión de su caso.

El TC sostuvo que la presentación no detalló suficientemente los hechos específicos de la investigación ni acompañó antecedentes que permitieran establecer de qué manera concreta las normas cuestionadas afectaban al magistrado.

Durante las audiencias, las defensas y las partes acusadoras dispondrán de tiempo para exponer sus argumentos ante el Pleno.

Después de cada revisión, la Corte Suprema deberá determinar por mayoría si los antecedentes permiten concluir que existió una conducta incompatible con la permanencia del magistrado en el Poder Judicial.

La Constitución entrega al máximo tribunal la facultad de remover a jueces cuando determine que no han mantenido un buen comportamiento, pero cada expediente deberá ser analizado según sus propios antecedentes.

La propia Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados había recalcado en junio, mediante una declaración pública, que la apertura de estos procedimientos “no constituye una sanción anticipada ni una declaración de responsabilidad”.