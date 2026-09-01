Tribunal acoge recurso de amparo de senadora Camila Flores y ordena limitar información de dispositivos incautados

Durante este martes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo ingresado por la defensa de la senadora Camila Flores, quien actualmente se encuentra investigada por presunto fraude al fisco.

“Se acoge el recurso de amparo deducido solo en cuanto el Ministerio Público deberá ceñirse a los límites establecidos en esta sentencia para proceder al examen de la información contenida en los dispositivos incautados a la amparada”, consignó el tribunal en el fallo.

El abogado de la legisladora, Luis Masferrer, señaló en La Tercera que están satisfechos con el resultado del recurso de amparo.

“Debo señalar que comenzamos nuestro alegato haciendo una declaración de principios, y fue la siguiente: dejar en claro que no queremos impedir que se investiguen los hechos, sino asegurar que esa investigación se realice con parámetros objetivos, controles judiciales y respeto por los derechos fundamentales y las libertades individuales”, remarcó.

Por tanto, sostuvo que la Corte ordenó limitar el examen de los dispositivos en base a parámetros de fechas, personas y materias investigadas. Además, establece la obligación de la Fiscalía de informar al tribunal “quiénes tendrán acceso a los equipos y cuáles serán esos descriptores de búsqueda, ordenando expresamente excluir la información impertinente y eliminar todo aquello obtenido fuera de esos límites”.