Tensión en el Senado: Suspenden sesión por Sala Cuna tras interrupciones desde la galería

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, suspendió la discusión y votación del proyecto de Sala Cuna Universal, luego de las manifestaciones de distintos gremios en las tribunas del hemiciclo.

Durante la intervención del legislador Enrique Lee (IND), se tensionaron los ánimos cuando emplazó a quienes se encontraban en la galería: “Y la pregunta que yo le hago a la galería es: ¿de dónde financiamos más o mejores derechos sociales? En un país que está en una clara crisis laboral, en un país que tiene un crecimiento y un desarrollo económico deplorable producto de malos gobiernos anteriores”.

“Entonces, cuando algunos colegas parlamentarios dicen que somos alérgicos a los derechos, yo les quiero decir que los derechos tenemos que financiarlos, y se financian con crecimiento y desarrollo económico”, agregó.

En esa línea, emplazó a los parlamentarios que, a su juicio, “hace meses o años atrás encabezaban marchas que destruían en el país, que afectaban el crecimiento y el desarrollo económico. Parlamentarios que nos hicieron gastar miles de millones de dólares en procesos constitucionales que no terminaron en nada. Esa es la verdad”.

En medio de los gritos desde la galería, la presidenta de la Cámara Alta manifestó: “Señora, por favor”.

Luego, el legislador de la Región de Arica y Parinacota cuestionó que los gremios que reclaman son aquellos que actualmente tienen empleo.

“Quienes hoy día alegan son personas, son sindicatos, son gremios que tienen trabajo. Y yo los llamo a mirar a su alrededor, incluso alrededor de sus propias familias (…) a quienes están sin trabajo o en cesantía”, remarcó.

Pese a que intentó continuar con su intervención y solicitó a Núñez poder terminar su palabra, la militante de Renovación Nacional dijo: “Vamos a llegar hasta acá”.

Luego de unos minutos, anunció que la sesión sería suspendida y que se retomaría el próximo martes 8 de septiembre, sin público en las tribunas.

Cabe mencionar que la iniciativa que durante esta jornada se pretendía votar las enmiendas, luego de pasar por las comisiones de Educación y Hacienda.

“Las votaciones que se iniciaron, todas fueron aprobadas y yo creo que es el mejor indicio de cómo va a avanzar este proyecto que es necesario y urgente”, subrayó el senador de la UDI, Gustavo Sanhueza.

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