“Me parece una mezquindad” y “esto es un sinsentido”: Guillermo Ramírez (UDI) critica interpelación de Nelson Venegas (PS) contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, junto al diputado gremialista Cristóbal Martínez, se refirieron al anuncio del parlamentario del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, quien busca impulsar una interpelación en contra del canciller Francisco Pérez Mackenna.

Respecto de las acusaciones por parte del parlamentario de la oposición, los diputados rechazaron los dichos sobre la falta de diálogo y tildaron de “absolutamente incomprensible” el anuncio de interpelación, advirtiendo que “atenta gravemente contra los intereses de nuestro país”.

“El anuncio de interpelación me parece una mezquindad contra los intereses de Chile. En momentos en que hay una discusión por la soberanía del Estrecho de Magallanes y, al mismo tiempo, estamos negociando con Estados Unidos todos los temas arancelarios, esta acción hace parecer a Chile dividido, en circunstancias que estos son temas de Estado y no políticos, precisamente porque, de lo contrario, terminan debilitando nuestra posición en los temas que están pendientes”, agregó.

En cuanto a los cuestionamientos de Venegas sobre la respuesta que ha entregado el ministro de Relaciones Exteriores, Ramírez señaló que “en sesiones secretas se ha contestado absolutamente todo, y no se ha hecho en público porque precisamente no es adecuado mostrarle a la contraparte las estrategias de negociación que pretende llevar adelante nuestro país”.

“Lo que ha hecho el Estado de Chile a través de sus instituciones, entre ellas la Cancillería, es velar únicamente por los intereses de nuestro país. Por lo tanto, lo que hace una interpelación es atentar contra aquello, mostrarnos divididos y lograr que nuestras estrategias se hagan públicas, dejándonos en una posición de desventaja. Por eso es incomprensible que un parlamentario actúe en contra de los intereses del país”, sostuvo Ramírez, quien reiteró que “esto es un sinsentido y quienes respalden esta interpelación estarán favoreciendo intereses que son abiertamente contrarios a los nuestros”.

Por su parte, el diputado Martínez aseguró que “por sobre cualquier diferencia política, la oposición tiene la responsabilidad de actuar en defensa de Chile y no pensando en sus intereses particulares”, advirtiendo que “cuando están en juego asuntos tan sensibles para nuestro país, como la defensa de nuestra soberanía o las actuales negociaciones que pueden tener efectos importantes para nuestras exportaciones, lo mínimo que uno esperaría es que actúen con unidad y no que aprovechen este tipo de situaciones para obtener una ventaja política, que es lo que estamos viendo”.