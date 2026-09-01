Expectativa por reunión entre Kast y Milei: Aumenta presión del Congreso para derogar decreto argentino sobre el Estrecho de Magallanes

A días de celebrarse el Foro Madrid, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, confirmó que el documento para modificar la Directriz de la Defensa trasandina está listo para la firma del mandatario argentino. Parlamentarios exigen que el encuentro selle el fin de lo que se le llama “soberanía compartida”.

En el marco de la visita oficial a Chile por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, este jueves para participar en el Foro Madrid, la agenda entre ambos países quedó marcada por la expectativa ante una reunión bilateral con el presidente José Antonio Kast en La Moneda.

Este encuentro se da en momentos de tensión tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Valverde, quien llamó a hacer “presencia” por parte del país vecino en el Estrecho de Magallanes. “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, declaró el trasandino.

El hecho llevó a una movida en la cancillería chilena y posteriores disculpas desde Buenos Aires, en las que manifestaron y aceptaron la soberanía chilena en dicho territorio.

Barros confirma documento listo: Falta la firma de Milei

El foco de la discusión cae en la derogación del Decreto 457, que fue dictado en 2021 bajo la administración de Alberto Fernández, el cual planteaba una administración compartida sobre el Estrecho de Magallanes, que infringía los tratados limítrofes actuales.

El ministro de Defensa reveló que las gestiones entre ambos gobiernos ya están concluidas y que la resolución final depende del jefe de Estado argentino.

“La última información que tenemos de una conversación hace pocas semanas con el Ministro de Defensa argentino, que desde el punto de vista del documento necesario para modificar la Política de Defensa y la Directriz Presidencial, está listo y en poder del Presidente Milley para su firma“, sostuvo el titular de la cartera.

Oficialismo exige fin definitivo de la controversia

Pese a la confirmación por parte de la autoridad y las disculpas por parte del país vecino, parlamentarios reaccionaron y exigieron la derogación inmediata de este decreto.

El diputado Diego Schalper (RN) emplazó a La Moneda a exigir el cumplimiento de los tratados establecidos: “Yo le quiero pedir al Presidente Kast que le diga derechamente al Presidente Milei que cumpla con su palabra, y su palabra es muy simple: dejar sin efecto un decreto que permita reafirmar que el Estrecho de Magallanes es de soberanía nacional. Cualquier cosa distinta a mí me parece insuficiente y, por lo tanto, esperamos que el gran resultado de la venida del presidente Milei a Chile sea ratificar, confirmar y todos los verbos que ustedes quieran de que el Estrecho de Magallanes es chileno.”

Por su parte, el diputado y presidente de la comisión de Defensa, Álvaro Carter (REP), recalcó que el “Estado chileno tiene sobre este territorio. Con los tratados de 1881 y 1984, Chile deja clara la soberanía del Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es nuestro de la A a la Z, completo, las bocas y también el interior.”

“Por lo tanto, el decreto 457 de Argentina del año 2021 es un decreto que el presidente Milei aseguró que lo iba a derogar una vez estando en el gobierno. Tenemos que ir en la línea de pedir que se cumpla la palabra del presidente Milei cuando asumió y que derogue este decreto, porque él reconoció desde un inicio que el Estrecho de Magallanes es chileno, fue chileno y será siempre chileno”, agregó Carter.

Oposición apunta a derogar el decreto 457

Entre las reacciones, también se destacan las declaraciones de parlamentarios del oficialismo; la diputada del Frente Amplio, Constanza Schönhaut, manifestó que “lo que corresponde hoy día que haga el Presidente, tanto en Magallanes, tanto en los próximos días en el Foro de Madrid de cara al Presidente Milei de Argentina, es que solicite con toda claridad que el decreto que queda pendiente en Argentina de derogar, que pone en duda la soberanía del Estrecho de Magallanes, sea finalmente derogado“.

Asimismo, el parlamentario del Partido Socialista, Nelson Venegas, emplazó al presidente José Antonio Kast y exigió “demostrar con hechos”.

“En lo concreto, aún no se deroga el decreto 457, que es el que establece la administración conjunta. Si el presidente Kast de verdad va a defender a nuestro país, lo que debe hacer es exigirle al presidente Milei la derogación inmediata del decreto 457 sobre administración conjunta del Estrecho de Magallanes; todo lo demás son palabras al viento. Las cosas se demuestran con hechos concretos y veremos si es tan patriota el presidente Kast como lo ha señalado durante todos estos últimos años”, sostuvo Venegas.

El presidente Kast se trasladó este mediodía a la Región de Magallanes para encabezar un gabinete regional junto al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Este encuentro estaba previsto antes de las declaraciones del jefe trasandino Valverde.