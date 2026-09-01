Habla hombre que se presentó como diplomático de la “República de Lemuria”: “Mi documentación no es falsa, sino que es de otra nacionalidad”

Este lunes, un hombre de 51 años fue detenido mientras circulaba por la Ruta 5 Norte con una patente y documentación falsas, correspondientes a la supuesta “República de Lemuria“, un país que no existe.

Tras salir de la audiencia de formalización, el sujeto defendió la validez de los documentos y aseguró que estos responden a su supuesto ejercicio del “derecho de autodeterminación“.

Al momento de la revisión de los papeles del automóvil y de la licencia de conducir, el conductor exhibió documentos fabricados e indicó llamarse “Martín Carlos Adrián Lemurión“, quien dijo que pertenecía a la inexistente “República de Lemuria”. Ante las incongruencias y luego de comunicar los antecedentes al Ministerio Público, fue detenido.

Una vez salió de la audiencia, el sujeto conversó con los periodistas y señaló que “la parte diplomática es legal”. El hombre alegó que estaba haciendo “ejercicio del derecho de la autodeterminación que está incluido en el artículo 5, apartado 2 de la Constitución, en el cual se señala que el Estado debe respetar los derechos naturales de las personas y los tratados internacionales ratificados por Chile”.

“Mi documentación, independiente de mi declaración de autodeterminación, era la que yo presenté y, además, es otra nacionalidad. No es falsa, sino que es de otra nacionalidad“, agregó.

Al preguntarle por la no validez del territorio que él menciona, el sujeto reconoció que “al parecer no figura en ninguna parte, digamos, registrada. Pero es de ley natural, lo que significa que no es corporativa, y esa parte donde se dice que no es corporativa es justamente lo que dice la Constitución, porque el artículo 1 del Código Civil dice que la ley se expresa mediante la Constitución, la cual manda al Estado a respetar estos derechos de autodeterminación”.

Si bien asumió su nacionalidad chilena, defendió su documentación alegando que es legal. “La parte diplomática también es legal, no es falsa. ¿Por qué? Porque se acoge al derecho de autodeterminación“, planteó.

Defendió su posición, por lo cual agregó que le presentó las cartas al ministro de Relaciones Exteriores de ese entonces, Alberto van Klaveren. “Yo presenté cartas al ministro de Relaciones Exteriores, van Klaveren, en su tiempo, y ahí le informé que yo estaba ejerciendo como diplomático de esta república, que era una república de autodeterminación. Entregué ese documento, tengo el timbre, es lo que yo le muestro a Carabineros para que ellos vean que la patente no es falsificada”, explicó.